उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करणी सेना के युवा जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना हुई है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 सितंबर को यूजीसी रोलबैक के मुद्दे पर सचिन राघव ने वाल्मीकि समाज को लेकर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद से विवाद शुरू हो गया। सचिन राघव की टिप्पणी से नाराज वाल्मीकि समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की थी। इसी घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है।

घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सचिन राघव को कुछ लोग घेरकर मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद सचिन राघव से कथित तौर पर माफी मंगवाई जा रही है और जय भीम के नारे लगवाए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में सचिन हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहा है। यह घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क के पास हुई है।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

इस घटना को लेकर अलीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ पुलिस ने एक बयान में कहा कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दो व्यक्तियों के साथ मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने कहा कि विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

अलीगढ़ पुलिस की ओर से क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने कहा कि सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि अभियुक्तों को सीसीटीवी फुटेज व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है।

अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्तियों के साथ मारपीट की घटना हुई है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ।सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है ।अभियुक्तों को सीसीटीवी… pic.twitter.com/e6ICTP8o9C — ALIGARH POLICE (@aligarhpolice) September 16, 2026

सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन

इस बीच अलीगढ़ में गुरुवार सुबह से सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है। सचिन का कर्मचारियों ने विरोध करते हुए सिविल लाइन थाने का घेराव कर दिया। कूड़ा उठाने वाले वाहनों के चालक हड़ताल कर थाने पहुंच गए हैं। वाहन भी थाने के बाहर खड़े कर दिए हैं। इससे मुहल्लों में कूड़ा उठान नहीं हुआ। कई क्षेत्रों में लोगों ने सड़क किनारे ही कूड़ा फेंक दिया। कर्मचारियों की मांग है कि दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जिन युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनको छोड़ा जाए।