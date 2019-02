महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर यूपी के अलीगढ़ में गांधी जी के पुतले को गोली मारने वाली अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडेय और उसके पति अशोक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है। वही गिरफ्तारी के बाद पूजा ने कहा कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है। बता दें कि मंगलवार देर रात पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि 30 जनवरी को पूजा पांडेय ने गांधी जी के पुतले को गोली मारी थी।

क्या है पूरा मामला: दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है। जहां 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडेय ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांधी जी के पुतले को गोली मारी थी। जानकारी के मुताबिक पूजा ने गांधी जी के पुतले पर तीन गोलियां चलाईं, पेट्रोल छिड़ककर पुतले को फूंका और मिठाई बांटी थीं। यही नहीं इसके साथ ही गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे। वहीं गिरफ्तारी के बाद पूजा ने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैंने ऐसा किया , मैंने अपने संवैधानिक अधिकारी का इस्तेमाल किया है।

Aligarh: Hindu Mahasabha’s Pooja Pandey&her husband Ashok Pandey produced before local court. They were arrested from Tappal for recreating Mahatma Gandhi’s assassination. Pooja Pandey says, "No regrets. We have not committed any crime. We have used our Constitutional right." pic.twitter.com/y02DmO3iNh

— ANI UP (@ANINewsUP) February 6, 2019