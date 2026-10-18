अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के 5 नवंबर को स्टूडेंट यूनियन चुनाव कराने के फैसले से पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों में उम्मीद जगी है। छात्र इसे अपनी लंबे समय से चली आ रही चुनी हुई स्टूडेंट बॉडी की मांग में एक संभावित टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रहे हैं। राज्य भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज सालों से स्टूडेंट यूनियन चुनाव नहीं करा पाए हैं। हालांकि, सबसे लंबा इंतज़ार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में हुआ है, जहां आखिरी चुनाव 1997 में हुए थे।

2007 में मायावती की सरकार ने कथित तौर पर कैंपस में हिंसा और यह पक्का करने की ज़रूरत का हवाला देते हुए राज्य की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन चुनावों पर रोक लगा दी थी कि एकेडमिक सेशन शेड्यूल पर रहें। 2008 में रोक हटा ली गई थी। हालांकि, मेरठ यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस-चांसलर वी सी गोयल ने कहा कि सरकार ने स्टूडेंट यूनियन चुनाव कराने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

इस बीच छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चुनाव टालने के लिए बार-बार अलग-अलग कारण बताए हैं। उनका कहना है कि न तो राज्य सरकार और न ही ज़िला प्रशासन ने चुनावों पर रोक लगाई है और यूनिवर्सिटी अधिकारियों पर चुनाव कराने में आनाकानी करने का आरोप लगाया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के PhD छात्र विशाल सिंह ने कहा, “कभी-कभी वे कहते हैं कि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, और कभी-कभी वे कहते हैं कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने परमिशन नहीं दी है। वे सिक्योरिटी की चिंताओं का भी हवाला देते हैं। कहते हैं कि उनके पास स्थिति को मैनेज करने के लिए फोर्स की कमी है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ सकती हैं।”

विशाल सिंह ने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आखिरी बार 2005 में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हुए थे। उन्होंने आगे कहा, “जब भी स्टूडेंट्स यह मुद्दा उठाते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि उसने इलेक्शन नहीं रोके हैं और यूनिवर्सिटी को ही इलेक्शन कराने चाहिए। हालांकि, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं बताई है।”

छात्रों का तर्क है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करा सकते हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को लंबे समय तक रोकने का कोई मतलब नहीं है।

BHU में जहां छात्रों का कहना है कि बार-बार की मांगों पर कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है, इस घोषणा ने प्रशासन पर दबाव बनाने के तरीके पर नई चर्चा को बढ़ावा दिया है। BHU में PhD छात्र रोहित राणा ने कहा कि चुने हुए स्टूडेंट यूनियन की कमी के कारण स्टूडेंट्स के पास अपनी चिंताएं बताने के लिए कोई असरदार प्लेटफॉर्म नहीं बचा है। उन्होंने कहा, “बिना पहले से इजाज़त के जयंती समारोह करना भी गलत माना जा सकता है। मुझे 26 गलत काम के नोटिस दिए गए हैं। छात्रों ने लगभग तीन दर्जन बार चुनाव की मांग उठाई है।”

BHU में लॉ के छात्र मिहिर उपाध्याय ने कहा कि AMU में हुए घटनाक्रम के बाद अलग-अलग ग्रुप के छात्रों ने मीटिंग शुरू कर दी है ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि अपनी मांग को प्रशासन तक कैसे पहुंचाया जाए। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र भी अपना कैंपेन फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

हिंदी में PhD छात्र विवेक कुमार ने कहा कि स्टूडेंट्स ने पूछना शुरू कर दिया है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी चुनाव क्यों नहीं करा सकती, जबकि उत्तर प्रदेश में AMU भी ऐसा करने की तैयारी कर रहा है। यूनिवर्सिटी में पोस्टग्रेजुएट छात्र योगेश प्रताप ने कहा कि लगातार विरोध और भूख हड़ताल के बाद भी प्रशासन से कोई पक्का वादा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, “हर बार जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि वह इस मामले को अथॉरिटीज़ के सामने उठाएगी और गवर्नर को लिखेगी। प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उन भरोसे का क्या होता है। यूनिवर्सिटी में आखिरी बार स्टूडेंट यूनियन के चुनाव 2017-18 में हुए थे।”

गोरखपुर यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद और BHU के संदीप पोखरिया से कमेंट के लिए संपर्क नहीं हो सका। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने कहा कि चुनी हुई यूनियन की कमी ने पॉलिटिकल एजुकेशन और पार्टिसिपेशन के एक ज़रूरी रास्ते को कमज़ोर कर दिया है। यूनिवर्सिटी के एक छात्र शशांक अनिरुद्ध ने कहा, “यूनिवर्सिटीज़ पारंपरिक रूप से राजनीतिक नेताओं के लिए नर्सरी रही हैं। यहीं पर स्टूडेंट्स ऑर्गनाइज़ करना, पब्लिक पॉलिसी को समझना और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना सीखते हैं। अगर स्टूडेंट्स को यूनियन से मना किया जाएगा, तो वे ये स्किल्स कैसे सीखेंगे? पॉलिटिकल एजुकेशन और स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन का पूरा प्रोसेस कुचल दिया गया है।”

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेजुएट छात्र रोशन कुमार ने कहा कि संस्थानों को लिंगदोह कमेटी की रिकमेंडेशन्स को मानना चाहिए और स्टूडेंट यूनियन के चुनाव कराने चाहिए।उन्होंने कहा, “अगर राज्य की एक यूनिवर्सिटी चुनाव करा सकती है, तो दूसरों को बाहर करने का कोई कारण नहीं है।”

कॉलेज के छात्रों ने भी इस मांग का सपोर्ट किया है। बरेली कॉलेज के अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट और RSS से जुड़े ABVP के कॉलेज अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन छात्रों की ज़िंदगी में अहम रोल निभाते हैं और ये होने चाहिए।