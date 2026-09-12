उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, यूनिवर्सिटी से एक ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है जहां पुलिस ने एक BBA के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। उस छात्र पर आरोप है कि उसने सोशल नेटवर्किंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाया और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया।

शुक्रवार देर रात प्रॉक्टर कार्यालय की टीमों ने कैंपस के अलग-अलग हॉस्टलों में तलाशी अभियान चलाया। वीएम हॉल के 10 कमरों में संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं जिसके बाद उन कमरों को सील कर दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है।

आरोपी को कर दिया गया सस्पेंड

इस मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी की पहचान यूनिवर्सिटी के BBA स्टूडेंट शहजिल के रूप में हुई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शहजिल को सस्पेंड कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की ओर से चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान यह भी पता चला है कि कुछ ऐसे लोगों को हॉस्टलों से बाहर भेजा गया जो खुद को AMU का पूर्व छात्र बताकर परिसर में रह रहे थे।

कासगंज के हिस्ट्रीशीटर का भी नाम इस केस में

पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच में जुट गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, भोला नाम का आरोपी भी इस मामले में लिप्त बताया जा रहा है कि जो कासगंज का हिस्ट्रीशीटर है। अब जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि वह AMU परिसर में किसके संपर्क या संरक्षण में रह रहा था। उसकी मौजूदगी और आरोपी छात्र से संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है।

6 महीने से चल रही थी ब्लैकमेलिंग

पुलिस के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के वीएम हॉल में संदिग्ध गतिविधियां करीब छह महीने से चल रही थीं। इस मामले के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के सुरक्षा व्यवस्था खासतौर पर सीसीटीवी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ऐसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हॉस्टलों में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 हफ्ते तक ही सुरक्षित होने की बात सामने आई है।

कैसे सामने आया मामला?

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहे हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब यूनिवर्सिटी के ही कर्मचारी के बेटे से 25 हजार रुपये की वसूली हो गई। 25 हजार रुपये देने के बाद एएमयू कर्मचारी ने सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कराया था। दर्ज शिकायत के अनुसार, 17 अगस्त की शाम 5:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके 19 वर्षीय बेटे को दोस्तों से मिलने के लिए वीएम हॉल बुलाया। कर्मचारी के बेटे का वहां पहुंचने से पहले ही कई लोग पहले से वहां मौजूद थे।

उन्होंने उनके बेटे को जबरन रोक लिया। उसे कमरे में बंधक बना लिया गया। उन्होंने बेटे के साथ क्रूरता के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। इसके बाद उसे नंगा कर दिया और कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई। पिता ने बेटे की जेब से 5600 रुपये छीनने और यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है।

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