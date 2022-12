Kashmiri Student Missing: अलीगढ़ में AMU सिटी स्कूल से गायब हुआ 10वीं का कश्मीरी छात्र, घर से निकला था भाई का फोन और एटीएम कार्ड लेकर

Masroor Abbas Mir: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, “अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दसवीं कक्षा का छात्र मसरूर अब्बास मीर कल सुबह से लापता है। कृपया उसके परिवार की मदद करें।”

अलीगढ़ के एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुणावत (एएनआई फोटो)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram