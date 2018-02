अलीगढ़: बीजेपी नेता के घर में लिखी जा रही थी यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी, 62 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भले ही कदाचार मुक्त परीक्षा के दावे कर रही हो, पर पार्टी के नेता ही सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दावे को पलीता लगाने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस मामले का खुलासा गुरुवार (22 फरवरी) को हुआ, जब अलीगढ़ में एक बीजेपी नेता के घर में दर्जनों लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा देते हुए पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक, अतरौली के तवथू गांव में बीजेपी नेता और स्कूल प्रबंधक के घर प्रशासन की टीम ने एसडीओ और सीओ की अगुआई में छापा मारा गया। पुलिस ने यहां से 62 लोगों को यूपी इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा की कॉपी को लिखते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस ने यहां से सौ मुहर लगी दूसरी कॉपियों को भी जब्त किया है। पुलिस ने केंद्र व्यवस्थापक और स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक, अतरौली स्थित बौहरे किशनलाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक का घर स्कूल के ठीक सामने हैं। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि कॉलेज प्रबंधक राज कुमार शर्मा के भतीजे और बीजेपी नेता भुवेन्द्र शर्मा उर्फ चुनमुन के घर में यूपी बोर्ड की कॉपियां लिखी जा रही हैं।

Aligarh Police arrested a gang of 61 people y’day for writing answers sheets on behalf of Class 12 students in Tebtu, SSP R Pandey says,’appearing students were present in examination hall with their answer sheets but 61 people were found solving their papers in nearby residence’ pic.twitter.com/eIa4L3Aj4W

— ANI UP (@ANINewsUP) February 22, 2018