Akshay Yadav in Samajwadi Party War Room: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब महज से 3 से 4 महीनों का ही वक्त बचा है। उससे पहले समाजवादी पार्टी अपने संगठन में ताकत झोंक रही है। सपा के चुनावी कैंपेन और वॉररूम को लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आई कि सपा सांसद अक्षय ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दफ्तर में कॉफी का इंतजाम किया है।

अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले पार्टी मुख्यालय में चुनाव का वॉर रूम बनाया है और उस वॉररूम के कार्यकर्ताओं की सहूलियतों के लिए कॉफी पीने का इंतजाम किया गया है। ये सारे इंतजाम अक्षय यादव ने किए हैं जो कि फिरोजाबाद से लोकसभा के सांसद हैं।

कॉफी के शौकीन हैं अक्षय यादव

जानकारी के मुताबिक, सपा सांसद अक्षय यादव खुद कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं। वे न केवल खुद कॉफी खूब पीते हैं बल्कि अपने साथियों को भी घूम-घूमकर अलग अलग तरह की कॉफी पिलाते रहते हैं।

अखिलेश ने अक्षय को दी हैं अहम जिम्मेदारियां

अखिलेश यादव ने विधानसभा परिषद के चुनावों को लेकर अक्षय यादव को अहम जिम्मेदारियां दी थीं, इसीलिए यूपी में कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए ही उन्होंने मुख्यालय में कॉफी का इंतजाम करवाया था।

अखिलेश यादव ने अक्षय यादव को ही सपा कार्यालय में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी कई अहम जिम्मेदारियां भी दे रखी हैं।

कौन हैं अक्षय यादव?

अक्षय यादव के बारे में आपको बता दें कि वे सपा के राज्यसभा सांसद और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव के बेटे हैं। अक्षय यादव ने 2014 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद से दावेदारी की थी। उस दौरान वे पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे थे।

2019 के लोकसभा चुनाव में अक्षय यादव हार गए थे। फिरोजाबाद सीट से बीजेपी के डॉ. चंद्रसेन जादौन जीते थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अक्षय यादव ने एक बार फिर वापसी की थी और फिरोजाबाद की ही लोकसभा सीट से बड़ी जीत हासिल की थी।

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