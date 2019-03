अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म केसरी 21 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म के प्रमोश में खिलाड़ी कुमार कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में अक्षय कुमार दिल्ली पहुंचे जहां उन्होंने बीएसएफ जवानों से मुलाकात की। इस मुलाकात के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो एक महिला बीएसएफ जवान से मुक्केबाजी करते भी नजर आ रहे हैं।

जवानों के साथ अक्षय ने किया डांस: जवानों से मिलने पहुंचे अक्षय कुमार का जोश हाई नजर आया। अक्षय ने जवानों के साथ फिल्म केसरी के गाने पर जमकर डांस किया। वहीं परिणीति जवानों को चेयर करती नजर आईं। अक्षय ने जवानों के सामने हैंड स्टैंड भी किया। इसके साथ ही अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक महिला बीएसएफ जवान के साथ मुक्केबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि यह सिर्फ प्रैक्टिस जैसी है वहीं वीडियो के अंत में अक्षय महिला को हग भी करते हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अक्षय कुमार ने जवानों के साथ वक्त बिताया हो। इसके पहले भी कई बार अक्षय जवानों के साथ वक्त बिता चुके हैं।

Always a treat to meet the Jawans from @BSF_India . Their training, passion and enthusiasm is top-notch, always a learning experience. pic.twitter.com/HdMSVSdJhX

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 19, 2019