UP Politics: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर एक मोर्चे पर बीजेपी से आगे दिखना चाहते हैं लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से सपा के लिए ओवैसी की AIMIM एक चुनौती बन रही है। ओवैसी का ही इफेक्ट अब अखिलेश यादव के कदमों में भी दिखने लगा है क्योंकि वे 22 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे।

अखिलेश के कार्यक्रम के मुताबिक, वे 22 अक्टूबर को रामपुर पहुंचेंगे। वे सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से जेल में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव आजम खान के घर भी जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात तंजीन फातिमा और उनके बेटे अदीब खान से होगी। इसके अलावा अखिलेश यादव रामपुर में ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

ओवैसी ने बोला था अखिलेश पर हमला

अखिलेश यादव का यह रामपुर दौरा अहम इसलिए भी है क्योंकि 19 अक्टूबर को ही हैदराबाद के लोकसभा सांसद और AIMIM चीफ ओवैसी ने बड़ी रैली की थी। रामपुर की इस रैली में ओवैसी ने अखिलेश की मुस्लिम राजनीति पर हमला बोला था।

AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर आजम खान की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया था। इतना ही नहीं, ओवैसी लगातार ये कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान को सपा की सियासत में हाशिए पर धकेल दिया है। उन्होंने कहा था कि सपा मुस्लिमों को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है और चुनाव के बाद कोई प्रतिनिधित्व तक नहीं देती है।

‘वोट दे जहीर, मजा ले परिवार का अहीर’

अखिलेश यादव का रामपुर में कार्यक्रम तय होने को लेकर AIMIM नेता और प्रवक्ता शादाब चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, ”मेरे नेता की आमद का डर अच्छा लगा। मेरे नेता ने आपको मजबूर किया। वोट दे जहीर, मजा ले परिवार का अहीर, अब ये नहीं चलेगा।”

बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव के आजम खान से मिलने के लिए रामपुर आने के कार्यक्रम को आगामी यूपी विधान सभा चुनावों से जोड़ कर ही देखा जा रहा है।

सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि ओवैसी ने आजम खान के गढ़ में चुनावी भाषण देकर मुसलमानों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सपा की बेचैनी बढ़ गई है, जिसके चलते डैमेज कंट्रोल के तहत अखिलेश यादव ने रामपुर का दौरा सेट किया है।

अगले चार महीनों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए सपा-कांग्रेस का गठबंधन है और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी की नजर राज्य की 125 विधानसभा सीटों पर है। खबरें ये हैं कि सपा-कांग्रेस के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के लिए अखिलेश यादव के साथ बातचीत की कमान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संभालेंगी। पढ़िए पूरी खबर…