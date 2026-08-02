उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार (3 अगस्त 2026) से शुरू होने जा रहा है। चार दिन के इस विशेष सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यह सरकार बस चार दिन की ही बची है इसलिए विधानसभा का सत्र भी चार दिन का ही हो रहा है। सपा प्रमुख ने चार दिन के विशेष सत्र का पूरा कार्यक्रम भी X पर शेयर किया है।

चार दिन विधानसभा में क्या-क्या होगा?

अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, यूपी विधानसभा के चार दिन के सत्र का पहला दिन श्रद्धांजलि में निकाल दिया जाएगा, दूसरे दिन अयोध्या के प्रभु राम जी के मंदिर में हुई सुनियोजित चोरी के महापाप की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी जाएगी जबकि तीसरे दिन प्रयागराज जैसे पूरे प्रदेश में हुए छात्र आंदोलन से बचने में निकाल देगी और चौथे दिन दुखी मां के सरेआम अपमान पर मुंह छिपाकर जल्दी से सत्र खत्म करने की घोषणा करने में निकाल देगी।

‘बीजेपी अब सत्ता में नहीं आएगी’

अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि भाजपा को यह मालूम हो चुका है कि वह कभी सरकार में वापस नहीं आएगी, विधानसभा को महत्व नहीं दे रहे हैं बस सत्र आयोजित करने की औपचारिकता निभा रहे हैं। भाजपा की चला-चली की बेला का मानसून सत्र भी चला-चली टाइप का सत्र है। अब भाजपा जाएगी, फिर कभी न आएगी!

मानसून सत्र में क्या-क्या हो सकता है?

बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक आयोजित होगा। इससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जो विधान भवन में होगी। इस बैठक से पहले ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। मानसून सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट, विधेयक और अन्य जरूरी मामलों पर चर्चा होने की संभावना है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामा संभव

विधानसभा के इस सत्र में जहां विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है तो वहीं योगी सरकार अपने 10 साल के कामकाज को बताएगी। यूपी विधानसभा सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे जरूरी मुद्दों को लेकर हंगामा होने की संभावना है। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है। 5 अगस्त को विधायी कार्य और अन्य जरूरी सरकारी कामकाज किए जा सकते हैं और 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा और कामकाज खत्म होगा।

प्रिय कलाकारों-रचनाकारों



भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार एक मजबूर और बेबस कलाकार की प्रतिभा का दुरुपयोग अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए किया वो बेहद निंदनीय है। सबको मालूम है कि कुछ दिनों पहले, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लखनऊ आगमन पर, उनके रथ के आगे एक कलाकार को हनुमान… pic.twitter.com/TYKEXv8zju — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 2, 2026

‘मुसलमान कह रहा बीजेपी को हराओ, हम अहीर को पीटेंगे’, ओपी राजभर का विवादित बयान

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों को चलते सुर्खियों में रहते हैं। रविवार को ओपी राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। राजभर ने एक सवाल के जवाब में मुसलमान कह रहा बीजेपी को हराओ, हम अहीर को पीटेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…