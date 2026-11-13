समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव, वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी, कानून-व्यवस्था, महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की तैयारी कर रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और PDA प्रहरियों ने लगातार मेहनत करके अपने वोट बचाए हैं। उन्होंने इसके लिए पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और अलग-अलग सामाजिक संगठनों का आभार जताया। उनका आरोप था कि भाजपा से जुड़े लोग और चुनाव आयोग की तकनीकी टीम बड़े पैमाने पर वोट कटवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण ऐसा नहीं हो पाया।

1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कटने के बयान पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कटने संबंधी बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आखिर कैसे पता चला कि इतने हिंदू वोट कट गए हैं? चुनाव आयोग ने उन्हें यह जानकारी कैसे दी, यह भी एक बड़ा सवाल है।

उन्होंने कहा कि अगर यही बात समाजवादी पार्टी कहे तो वह दावा कर सकती है कि करीब 1 करोड़ PDA वोट कटे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने समाज में डर फैलाने के लिए यह बयान दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अपने भाषणों में 1 करोड़ 27 लाख वोट कटने की बात नहीं कर रहे हैं।

वोटर ID को आधार और बायोमेट्रिक से जोड़ने की मांग

अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में पारदर्शिता लाने के लिए वोटर आईडी कार्ड को मेटल का बनाने और आधार से जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जानी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट वोटर की समस्या को रोका जा सके।

#WATCH | Lucknow | On the upcoming UP elections, Samajwadi Party President Akhilesh Yadav says, "BJP is also conspiring in a manner that once a voter enters a polling booth on the day of the election, they might be turned away with the claim that their vote isn't registered… pic.twitter.com/YKYZtGhPqp — ANI (@ANI) November 13, 2026

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके लोगों को मतदान से वंचित करने की साजिश हो सकती है। अखिलेश ने आशंका जताई कि बूथ के बाहर और अंदर अलग-अलग वोटर लिस्ट रखी जा सकती हैं, जिससे असली मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार मेटल का वोटर कार्ड नहीं बनवा सकती तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को मेटल का वोटर कार्ड दिया जाएगा।

महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध पर सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है।

उन्होंने 2018 से 2024 तक के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में करीब 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अखिलेश ने कहा कि ये आंकड़े समाजवादी पार्टी के नहीं, बल्कि NCRB के हैं।

उन्होंने प्रदेश में दलितों और PDA समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ कथित अत्याचार, एनकाउंटर और हिरासत में मौत के मामलों को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है।

सूचना विभाग के बजट और भाजपा के प्रचार पर निशाना

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के सूचना विभाग के बजट में बढ़ोतरी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग का बजट करीब 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सूचना विभाग का बजट 371 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,864 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय राजनीतिक प्रचार पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी घेरा

अखिलेश यादव ने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब है और उसे खुद इलाज की जरूरत है। उन्होंने डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त डॉक्टर और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने करीब 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए। इसके अलावा उन्होंने शिक्षामित्रों को स्थायी नौकरी नहीं मिलने और युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर न मिलने का मुद्दा भी उठाया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।

भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने सब-इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों से कथित तौर पर पैसे वसूले जाने के मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट के बाद कार्रवाई होने की बात कही जा रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि अभ्यर्थियों से वसूला गया पैसा किसकी जेब में जा रहा था।

अखिलेश ने 17 हजार करोड़ रुपये के सड़क निर्माण टेंडर का मामला भी उठाया और आरोप लगाया कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है।

किसानों के लिए मंडियां बनाने का किया वादा

अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के दौरान किसानों के लिए मंडियां बनाने, सिंचाई की सुविधा देने और समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने पर काम किया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पहले से चल रहे कई प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया। कन्नौज के काऊ मिल्क प्लांट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वाराणसी में भी काऊ मिल्क प्लांट बनाया जाएगा। यहां गाय के दूध से बनने वाले उत्पाद तैयार किए जाएंगे और गाय के दूध को भैंस के दूध से ज्यादा कीमत पर खरीदा जाएगा।

उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के हर जिले में समाजवादी सरकार के दौरान मंडियां बनाई गई थीं। आगे भी किसानों की उपज को सही कीमत दिलाने के लिए आधुनिक मंडियों का निर्माण कराया जाएगा।

पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने का किया दावा

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं पुलिस चौकियों और थानों के आसपास भी हो रही हैं। उन्होंने हिरासत में मौत और पुलिस की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान शुरू की गई डायल 100 सेवा ने पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम को बेहतर बनाया था। अगर पार्टी सत्ता में आती है तो इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2027 के चुनाव को लेकर किया जीत का दावा

अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जिस दिन चुनाव की तारीख घोषित होगी, उसी दिन भाजपा की हार तय हो जाएगी। उन्होंने PDA के जनाधार को लेकर दावा किया कि यह 85 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया है।

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में मौजूदा संकट और समस्याओं की वजह सरकार की नीतियां हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के हटने से प्रदेश के लोगों को कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।

‘बीजेपी हटेगी तो संकट हटेगा’

अखिलेश यादव ने कहा, “देश और प्रदेश के सामने सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी हटेगी तो संकट हटेगा।” उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। समाजवादी पार्टी INDIA गठबंधन के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है।

अखिलेश ने कहा कि 2027 का चुनाव 5 प्रतिशत अहंकारियों और वर्चस्ववादियों बनाम 95 प्रतिशत PDA के बीच होगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है और भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सभी विपक्षी दल मिलकर मुकाबला करेंगे।

पर्यावरण और आम लोगों की सेहत पर भी की बात

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने पर्यावरण और प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को साफ हवा, शुद्ध पानी और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके अलावा फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर योजनाएं तैयार की जाएंगी।

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का दावा है कि उनके फोन की टैपिंग कराई जा रही है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप पर लोकसभा में नेता विपक्ष ने अपने चैनल एक वीडियो मैसेज शेयर किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।