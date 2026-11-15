उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी ने दलित महासम्मेलन का आयोजन किया था। इस रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने करीब 50 से अधिक विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास किया। सम्मेलन को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। ओवैसी का बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने कहा कि उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा, “इधर मैं देख रहा हूं जब से बीजेपी हारी है, कई लोग सियासत के सैलानी भी आने लगे हैं। यह तो आगरा है जहां पर बड़े पैमाने पर सैलानी लोग आते हैं। वह लोग तो बात समझ रहे होंगे कि जैसे ही चुनाव करीब आया है, सियासत के सैलानी आ गए हैं और उनका ओटीपी (OTP) कहीं और से आ रहा है। केवल ओटीपी कहीं से नहीं आ रहा है, किसी और माइक के वह लाउडस्पीकर भी बन गए हैं।”

‘लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा’

अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए हमारे संविधान ने हमें न केवल नौकरी दी थी, बल्कि हमें आगे बढ़ने के बराबर के अवसर दिए थे और अब उस पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से यह भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जो लोग डराते हैं, धमकाते हैं और समय-समय पर लाठी निकाल कर के डराने का काम करते हैं, इस बार लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतने वाला है, लैपटॉप जीतने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह युवा नौजवान पढ़-लिख कर के कुछ बनना चाहता है, कुछ समाज की सेवा, देश को आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि ये लाठियों से डराना चाहते हैं और इस बार लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा।

बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “कभी-कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पीडीए (PDA) की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन जो जनसमर्थन मैं देख रहा हूं दलित समाज का, तो मैं कह सकता हूं हमारे पीडीए का जो ‘डी’ दलित था, अब वो ‘दमदार दलित’ हो गया है। अब पीडीए में दमदार दलित दिखाई देगा। जहां रामजी लाल सुमन जी का नाम है, इनके नाम में ‘राम जी’ तो है ही है, और ‘लाल’ हमारा टोपी वाला रंग है। बीजेपी के फूल को हमारे राम जी सुमन हराने का काम करेंगे।”