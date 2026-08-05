समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ब्राह्मण समुदाय से बात की। उन्होंने कहा कि ‘PDA’ में पंडित भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर विपक्षी कार्यकर्ताओं, ब्राह्मणों और शंकराचार्य समेत धार्मिक नेताओं को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। दिवंगत समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपा के प्रदेश कार्यालय में हुए ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने गोमती नगर में जनेश्वर मिश्रा पार्क में प्रस्तावित जगह पर कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं दी, जिससे पार्टी को इसे अपने ऑफिस में करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

PDA में पंडित भी शामिल- अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा, “लोग PDA के बारे में बात करते रहते हैं और इसकी नई-नई परिभाषाएं बनाते रहते हैं। जब से वे PDA से हारे हैं, वे इसे फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वे भूल गए हैं कि PDA में ‘PD’ का मतलब पंडित भी है। वे जितना ज़्यादा दर्द (पीड़ा) देंगे, PDA उतना ही मज़बूत होगा।”

PDA एक शब्द है जिसे अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान गढ़ा था, जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को रिप्रेजेंट करता है। समाजवादी आंदोलन में जनेश्वर मिश्रा के योगदान को याद करते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें छोटे लोहिया बताया और कहा कि लखनऊ में उनके नाम पर बना पार्क उनके कद का प्रतीक है।

विपक्षी कार्यकर्ताओं को किया जा रहा परेशान- अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सदस्यों से जुड़ी कई घटनाओं को दबाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, “वे पहले से ही हमारे कार्यकर्ताओं और हमें निशाना बना रहे थे। अब उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वे PDA के ‘P’ के पीछे भी पड़े हैं।”

शंकराचार्य का उठाया मुद्दा

किसी का नाम लिए बिना अखिलेश यादव ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की आलोचना की और दावा किया कि यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अखिलेश यादव ने सरकार पर धार्मिक संस्थानों का अपमान करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि कुंभ के दौरान एक शंकराचार्य को पवित्र स्नान करने से रोका गया था। अखिलेश यादव ने दावा किया, “अगर इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण है जहां किसी सरकार ने शंकराचार्य को पवित्र डुबकी लगाने से रोका हो, तो हमें एक दिखाइए। शंकराचार्य को विरोध करना पड़ा, और पुलिस ने उनके शिष्यों के साथ बुरा बर्ताव किया। उन्हें डराने के लिए झूठा POCSO केस भी दर्ज किया गया, लेकिन वे झुके नहीं।”

अखिलेश यादव अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ज़िक्र कर रहे थे, जो प्रयागराज में माघ मेले के आयोजकों के साथ अपनी बहस के लिए सुर्खियों में आए थे। उन्होंने उन पर मौनी अमावस्या पर स्नान करने से रोकने का आरोप लगाया था।

यह भी पढ़ें- बांकीपुर में BJP की हार पर अखिलेश यादव ने कसा तंज

तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों में बीजेपी को दो में हार का सामना करना पड़ा है। इसमें सबसे अहम बांकीपुर की सीट है। बीजेपी की इस हार पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भगवान को नचाने वालों का अंहकार टूट गया है। पढ़ें पूरी खबर