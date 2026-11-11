समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। जब से सपा नेता पवन पांडेय ने मीडिया को यह जानकारी दी है कि अखिलेश 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर राम लला के दर्शन करेंगे तब से अखिलेश की प्रतिक्रिया का इंतजार हर किसी को था। बुधवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि वह न सिर्फ अयोध्या बल्कि केदारेश्वर और मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वह सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि केदारेश्वर और मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे। अखिलेश ने यह बयान एक पत्रकार के उनके अयोध्या दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया।

‘भगवान तक जाने के रास्ते अलग-अलग होते हैं’

अखिलेश ने कहा, “भगवान सबके होते हैं। अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं और भगवान तक पहुंचने और उन्हें याद करने के अलग-अलग रास्ते होते हैं। तो हम क्यों न जाएं? हम केदारेश्वर के साथ-साथ मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे। हम पहले भी इन जगहों पर जाते रहे हैं। केदारेश्वर जाने के बाद हम आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। PDA का मतलब है ‘पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद’ तो वे PDA को लेकर इतने परेशान क्यों हैं?”

‘हमारे घर में शिव और राम-गोपाल पहले से हैं’

अखिलेश यादव ने आगे कहा, ” हमारे तो परिवार में ही पहले शिवपाल और राम गोपाल हैं। बताइए है ना? दो चाचा कौन हैं? शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव। तो हमारे परिवार में पहले से ही शिवपाल और राम गोपाल हैं, और हमें उनका आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है।”