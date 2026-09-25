UP Politics: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन के साथी राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत कर दी है। यूपी में सपा-कांग्रेस का गठबंधन है और गठबंधन को लेकर भी अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है।

अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन तो रहेगा लेकिन सीटों का बंटवारा पूरी तरह से जीतने की क्षमता यानी ‘विजिबिलिटी’ के आधार पर तय किया जाएगा। अखिलेश यादव ने यह स्वीकार किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले उनके लिए भी चुनौतियां बड़ी रहने वाली हैं।

रायबरेली से शुरू ‘पीडीए रथ यात्रा’

दरअसल, रायबरेली में अपनी ‘पीडीए रथ यात्रा’ के दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि गठबंधन भी होगा और उसके साथ चुनौतियां भी रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बात हमारे लिए सीटों की संख्या की नहीं होगी, बल्कि उस सीट की होगी जिसे जीता जा सके। जो भी दल या व्यक्ति सीट जीत सके, वही उसे ले।

कांग्रेस और सपा ने उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए हाथ मिलाया था और 2022 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया था, जब वे अलग-अलग लड़े थे। अखिलेश ने जोर देकर कहा कि 2024 में हमने उन्हें हराया था और 2027 में हम उनकी यानी भाजपा की हमेशा के लिए हार सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे।

पिछड़ा-दलित और अल्पसंख्यक पर फोकस

सपा प्रमुख ने अगले साल होने वाले चुनावों के लिए अपनी सामाजिक और राजनीतिक दिशा भी तय की। उन्होंने इस मुकाबले को BJP और सपा के ‘पीडीए’ के बीच की लड़ाई बताया। आपको बता दें कि पीडीए पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के सामाजिक गठबंधन के लिए उनकी पार्टी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक संक्षिप्त शब्द है।

इस पीडीए के दायरे को और व्यापक बनाते हुए उन्होंने इसमें महिलाओं को भी शामिल किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द में आने वाले ‘ए’ का मतलब मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, सिख के साथ-साथ आधी आबादी यानी महिलाएं भी हैं। उन्होंने गाजीपुर में एक विश्वकर्मा परिवार और एक बिंद युवा के साथ हुई कथित घटना का भी जिक्र किया और कहा कि सपा इन समुदायों के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करेगी।

बुलडोजर से चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने की बात

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बुलडोजर जैसी प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए चुनिंदा तरीके से पीडीए समुदायों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि असमानता के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी है और पीडीए के मतदाता अपनी राजनीतिक ताकत के प्रति जागरूक हो चुके हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि बुलडोजर की राजनीति करने वाले लोग पीडीए आंदोलन से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनावी नतीजे केवल उन्हें हराएंगे नहीं बल्कि इस तरह की नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह से मिटाकर रख देंगे। उन्होंने 2027 के चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी ने 2024 में भाजपा को हराया था और 2027 में उसका पूरी तरह सफाया कर देगी।

अखिलेश ने किया महाभारत और श्रीकृष्ण

उन्होंने अपनी पार्टी के पीडीए रथ का जिक्र करते हुए कहा कि यह रथ कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने महाभारत और भगवान कृष्ण द्वारा भगवद्गीता में दिए गए उपदेशों का भी स्मरण किया। सपा प्रमुख ने काशी और सहारनपुर में धार्मिक स्थलों के कथित विध्वंस को लेकर भी भाजपा की आलोचना की और उस पर सांप्रदायिक राजनीति करने तथा सामाजिक सद्भाव को कमजोर करने का आरोप लगाया।

सपा-बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुआ था टकराव

रायबरेली में राजनीतिक मुकाबले पर बात करते हुए उन्होंने 17 सितंबर की उस घटना का जिक्र किया जिसमें सपा और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए थे। उन्होंने सवाल किया कि पहले कहा जाता था कि रायबरेली में मुकाबला पीडीए और भाजपा के बीच है, लेकिन क्या अब यह लोध बनाम योगी आदित्यनाथ बन गया है।

हालिया घटना के दौरान भाजपा से जुड़े लोगों का विरोध करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए सपा प्रमुख ने भाजपा पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम सकारात्मक राजनीति करते हैं जबकि भाजपा नकारात्मक राजनीति करती है और जब सरकार अपनी जमीन खोने लगती है तो वह प्रशासन का दुरुपयोग करती है।

दिन में इससे पहले बछरावां विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक श्याम सुंदर भारती ने रायबरेली पर सपा का दावा मजबूत करते हुए इस क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ मानने से इनकार कर दिया। भारती ने कहा कि कांग्रेस का गढ़ कैसा गढ़? 2022 में हमने चार सीटें जीती थीं, इसलिए विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह सिर्फ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और किसी का नहीं।

ECI पर प्रहार और UCC का जिक्र

अखिलेश यादव कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी बहुत कम अंतर से दो सीटें हार गई थी। उन्होंने दावा किया कि अगर वे अंतर कम होते, तो सपा इस जिले की सभी छह विधानसभा सीटें जीत जाती। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी कड़ा प्रहार किया और आरोप लगाया कि आयोग ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पीडीए ब्लॉक के वोटों की चोरी कराने में मदद की थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने लोगों का भरोसा खो दिया है और कठपुतली की तरह काम किया है। उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र में शायद ही कभी इतना निचला स्तर देखा गया हो और अब चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वह जानती है कि महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता उसे वोट नहीं देगी।

अपने संबोधन में उन्होंने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का भी जिक्र किया और कहा कि इसे लाने से पहले नागरिकों के बीच समानता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पीडीए के लोग संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा संविधान में विश्वास नहीं रखती।

उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि पहले सभी नागरिकों को बराबर बनाया जाए और सभी को एक समान किया जाए। जब हर किसी का सम्मान बराबर हो जाए, तब उस सम्मान को बढ़ाने और लोगों को आगे ले जाने वाले कानून बनाए जाएं। उन्होंने राज्य सरकार पर शराब की दुकानें खोलने और प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का आरोप लगाया और वादा किया कि सपा सरकार बनने पर बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोला जाएगा।

लखनऊ से रायबरेली के लिए ‘पीडीए रथ’ रवाना करके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव की अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। लाल रंग की बस में सवार होकर निकले अखिलेश का यह अभियान सिर्फ एक रथयात्रा नहीं, बल्कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण को मजबूत करने की सपा की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी का कहना है कि रथयात्रा के जरिए अखिलेश सीधे जनता के बीच जाएंगे और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करेंगे। पढ़िए पूरी खबर…