Akhilesh Yadav on UP Elections: समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में अभी से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के लिए अब समाजवादी पार्टी किसी नई पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी।

दरअसल, जयपुर में अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लेकर अहम बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी नए दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो गठबंधन है, वही विधानसभा चुनाव में भी काम करेगा। बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायन्स का हिस्सा है। इसमें कांग्रेस एक अहम घटक दल है।