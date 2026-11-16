गाजियाबाद की पीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है।

अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के साथ नाइंसाफी हो रही है। पूरे देश की जनता समय आने पर जवाब देगी। बता दें कि आजम खान के मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होनी है। सुनवाई के बाद सपा नेता को गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया है।

देश की जनता समय आने पर देगी जवाब- अखिलेश

अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, “आजम खान के साथ जो मुसलसल नाइंसाफी हो रही है, उसका जवाब यूपी ही नहीं पूरे देश की जनता समय आने पर देगी।”

आदरणीय आज़म ख़ान जी के साथ जो मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका जवाब उप्र ही नहीं पूरे देश की जनता समय आने पर देगी।



जुल्म करनेवाली भाजपा सरकार को ये याद रखना चाहिए कि सत्ता हमेशा किसी के हाथ में नही रहती है और सत्ता सदुपयोग के लिए होती है, दुरुपयोग के लिए नहीं।



सब, सब समझ रहे… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 16, 2026

आगे उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए लिखा, “जुल्म करने वाली भाजपा सरकार को ये याद रखना चाहिए कि सत्ता हमेशा किसी के हाथ में नहीं रहती और सत्ता सदुपयोग के लिए होती है, दुरुपयोग के लिए नहीं। सब, सब समझ रहे हैं।”

ईडी ने किया था गिरफ्तार

पूर्व मंत्री आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में ईडी ने चार दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था।

इलाहाबाद में हो रही सुनवाई

अब इस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। आजम ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इसे कोर्ट में गलत ठहराया है।

इससे पहले 5 नवंबर को आजम खान की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया था। उन्होंने कहा कि जब उन्हें रिहा किया जाने वाला ता, तभी जेल के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं (आजम खान) चुनाव के दौरान जेल में रहूं।

दरअसल 31 अक्टूबर को 78 वर्षीय सपा नेता को कथित दोहरे पैन कार्ड रखने के मामले में रामपुर जेल से जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

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उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी ने दलित महासम्मेलन का आयोजन किया था। इस रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने करीब 50 से अधिक विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास किया। सम्मेलन को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। ओवैसी का बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने कहा कि उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें