उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार (3 अगस्त) से शुरू हो रहा है। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और NEET पेपर लीक के मुद्दे विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। कुछ दिनों पहले विपक्ष ने संसद में भी यही मुद्दे उठाए थे। विपक्ष कई दूसरे मुद्दे भी उठाने की तैयारी कर रहा है। बेरोज़गारी से लेकर सरकारी स्कूलों की हालत, किसानों की परेशानी, खाद की कमी, बिजली सप्लाई और कानून-व्यवस्था मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरा प्रयास करेगा।

विपक्ष का सरकार पर आरोप

साथ ही विपक्ष ने सरकार पर बड़ी बहस से बचने के लिए सेशन छोटा रखने का आरोप लगाया। तीन दिन का मॉनसून सत्र बुधवार को खत्म होगा। मंगलवार को सदन में सप्लीमेंट्री बजट और ग्रांट की मांगें पेश की जाएंगी।

सत्र की टाइमिंग पर सपा ने उठाए सवाल

सेशन से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार ने कार्यवाही के लिए विपक्ष से सकारात्मक समर्थन मांगा है। हालांकि माता प्रसाद पांडे ने कहा कि विपक्ष ने लंबे सत्र की मांग की थी। माता प्रसाद पांडे ने कहा, “सरकार ने आने वाले सेशन के लिए कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट की रिक्वेस्ट की है। हमने सरकार से कहा कि इस विधानसभा सत्र में बहुत कम टाइम बचा है और इसलिए सेशन का टाइम बढ़ाया जाना चाहिए।”

सपा जिन मुद्दों को उठाने का प्लान बना रही है, उन्हें लिस्ट करते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा, “सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर में डोनेशन की चोरी है। फिर पावर सप्लाई की कमी, युवाओं में बेरोजगारी और फर्टिलाइजर की कमी जैसे मुद्दे हैं।” कांग्रेस पार्टी भी चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहती है।

कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि उनकी पार्टी पब्लिक से जुड़े कई मुद्दों पर डिस्कशन चाहती है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बहुमत में होने के बावजूद डिबेट से भाग रही है। आराधना मिश्रा ने कहा, “चंदा चोरी (डोनेशन चोरी), लॉ एंड ऑर्डर और बेरोजगारी के मुद्दे हैं। हम इन मुद्दों पर डिबेट चाहते हैं, लेकिन सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए उसने सिर्फ तीन दिन का सेशन बुलाया है।”

अखिलेश ने ‘चंदा चोरी’ के नारे लगाए

इससे पहले दिन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारा किया कि उनकी पार्टी विधानसभा सत्र का इस्तेमाल बीजेपी सरकार पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए करेगी, जिसमें किसानों की परेशानी, बेरोज़गारी, पेपर लीक, शिक्षा और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि जिन मुद्दों पर सबसे तीखी बहस होने की संभावना है, उनमें राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विपक्ष का आरोप शामिल है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सीधे अयोध्या पर बीजेपी के राजनीतिक जोर से जोड़ने की कोशिश की, और इसे राम धन में चोरी बताया। अखिलेश यादव ने कहा, “चंदा चोरी, राम धन में चोरी वो भी तब जब मुख्यमंत्री अयोध्या जाने का रिकॉर्ड बना रहे थे। ये गड़बड़ियां तब हुईं जब मुख्यमंत्री अयोध्या के लगातार दौरे कर रहे थे।”

जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाएगी सपा

अखिलेश यादव ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ समय से इस संस्था को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी किसानों की हालत, डीज़ल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और किसानों के लिए कर्ज़ माफ़ी की मांग भी उठाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की इनकम दोगुनी करने का BJP का वादा पूरा नहीं हुआ है।

अखिलेश यादव ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि बड़ी परीक्षाओं से जुड़े कई पेपर लीक हुए हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया और सरकारी स्कूलों के बंद होने और एनरोलमेंट और टीचरों की संख्या में कमी के आंकड़े दिए। अखिलेश यादव के मुताबिक सपा सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में करीब 1.13 लाख प्राइमरी स्कूल थे, और तब से इनकी संख्या 26,000 से ज़्यादा कम हो गई है। उन्होंने दावा किया कि सबसे ज़्यादा स्कूल लखीमपुर खीरी में बंद हुए। उसके बाद सीतापुर और गोरखपुर का नंबर है।

PDA का अखिलेश ने किया जिक्र

अखिलेश यादव ने SP के ‘पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक’ (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के फॉर्मूले का ज़िक्र करते हुए आरोप लगाया कि मकसद साफ़ है PDA तबके के बच्चों को पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट, जो 2017 में करीब एक करोड़ था, वो 2026 में घटकर करीब 89 लाख रह गया, जबकि इसी दौरान टीचरों की संख्या करीब चार लाख से घटकर 3.4 लाख रह गई। विपक्ष के कई मुद्दों पर सरकार पर मिलकर हमला करने के प्लान के संकेत के साथ तीन दिन के मॉनसून सेशन में पहले दिन से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की उम्मीद है।

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