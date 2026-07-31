लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा को तेज और सुगम बनाने के लिए बनाए गए 4,700 करोड़ रुपये की लागत वाले लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के तीन सप्ताह के भीतर ही यह परियोजना विवादों में आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में एक्सप्रेसवे पर दरारें और मरम्मत कार्य होता हुआ दिखाई देने का दावा किया गया, जिसके बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए। हालांकि, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे केवल ‘प्रिवेंटिव मेंटेनेंस’ बताया है।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में दावा किया गया कि एक्सप्रेसवे पर दरारें पड़ गई हैं। इसके कुछ दिनों बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क पर मरम्मत का काम करते हुए कर्मचारी दिखाई दिए।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए तंज कसते हुए लिखा कि “चल कम, धंस ज्यादा रहा है: लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे! लागत 4,700 करोड़!”

NHAI ने क्या दिया जवाब?

NHAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो किसी बड़े नुकसान का नहीं है। प्राधिकरण के मुताबिक, उन्नाव के कोरारी क्षेत्र में लगभग 64वें किलोमीटर के पास सड़क की ऊपरी सतह पर स्थानीय स्तर पर हल्का स्लिपेज हुआ था, जिसे कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया गया।

NHAI ने कहा कि बाद में पूरे एक्सप्रेसवे का विस्तृत निरीक्षण कराया गया। इसी निरीक्षण के आधार पर मानसून को देखते हुए कुछ स्थानों पर एहतियाती सुधार और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। वायरल हो रहा दूसरा वीडियो इसी नियमित रखरखाव का हिस्सा है, न कि किसी नई क्षति का।

Traffic Update | Kanpur–Lucknow Expressway



NHAI would like to inform commuters that the rectification work at the slipage location near Km 64 on the Kanpur–Lucknow Expressway has been successfully completed. The affected stretch has been restored, and traffic movement is now… pic.twitter.com/HhERVABza7 — NHAI (@NHAI_Official) July 26, 2026

छह घंटे में बहाल कर दिया गया था यातायात

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि शुरुआती स्लिपेज की सूचना मिलने के तुरंत बाद मरम्मत का कार्य शुरू किया गया और लगभग छह घंटे के भीतर सड़क को दुरुस्त कर यातायात फिर से शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वायरल किए जा रहे वीडियो पुराने नहीं बल्कि निरीक्षण के बाद किए जा रहे प्रिवेंटिव करेक्टिव वर्क के हैं।

तीन अधिकारियों पर भी हुई कार्रवाई

NHAI अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती घटना के बाद जिम्मेदारी तय करते हुए तीन अधिकारियों को हटाया गया। इनमें NHAI की ओर से निगरानी कर रहे दो स्वतंत्र इंजीनियर और निर्माण कंपनी का एक अधिकारी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने के लिए उठाया गया।

‘सड़क धंसी नहीं, केवल ऊपरी परत प्रभावित हुई’

NHAI ने यह भी स्पष्ट किया कि एक्सप्रेसवे के ‘धंसने’ के दावे पूरी तरह गलत हैं। प्राधिकरण के मुताबिक, लगभग 40 मीटर के हिस्से में केवल बिटुमिनस वेयरिंग कोर्स (सड़क की ऊपरी परत) प्रभावित हुई थी। सड़क की मुख्य संरचना को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है।

15 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी

NHAI ने बताया कि यह एक्सप्रेसवे 15 वर्ष की डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड (DLP) के अंतर्गत आता है। इस अवधि के दौरान निर्माण करने वाली कंपनी ही सड़क की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदार होगी और इसके लिए NHAI को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। प्राधिकरण के अनुसार, मानसून के दौरान बारिश से होने वाली क्षति, कटाव या अन्य समस्याओं को समय-समय पर ठीक करना नियमित संचालन और रखरखाव का हिस्सा है।

NHAI आपको अवगत कराना चाहता है कि वर्तमान में उक्त स्थान पर यातायात सुचारु एवं सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। उक्त वीडियो इस स्थान की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता। pic.twitter.com/tLMmZrh1Cx — NHAI (@NHAI_Official) July 31, 2026

विपक्ष ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि एक्सप्रेसवे को उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद दूसरी बार मरम्मत की जरूरत पड़ गई, जो निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सपा ने दावा किया कि भाजपा सरकार एक्सप्रेसवे के नाम पर खराब गुणवत्ता वाली सड़कें बनाकर रिकॉर्ड बना रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

वहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे की स्थिति कथित तौर पर भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया है और लोगों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह एक्सप्रेसवे?

करीब 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे 13 जुलाई को जनता के लिए खोला गया था। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं में गिना जा रहा है। इसके शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग 90 मिनट से घटकर 35-40 मिनट रह जाने की उम्मीद है, जिससे लाखों यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को लाभ मिलेगा।

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वंडी में बालाजी नगर क्षेत्र स्थित कोहिनूर बिल्डिंग का एक हिस्सा गुरुवार रात 11 बजकर 20 मिनट पर ढह गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।