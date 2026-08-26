उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनने पर प्रदेश की महिलाओं को हर साल चालीस हजार रुपये की मदद की जाएगी। उन्होंने इंटर पास करने वाली छात्रों को भी लैपटॉप देने का वादा किया।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में बंद किए गए 26 हजार प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। अखिलेश यादव ने यह भी वादा किया कि सपा सरकार बनने पर न्यूट्रीशन मिशन चलाया जाएगा और स्कूली बच्चों को साइकिलें बांटी जाएंगी।

Lucknow, Uttar Pradesh: SP chief Akhilesh Yadav says, "Today, I assure you that where the 'Stree Samman Samriddhi Yojana' will be implemented, this is a resolve for the complete freedom of half the population (women). And under the Samajwadi government, work will be done to help… pic.twitter.com/x7BZ61KIMG — IANS (@ians_india) August 26, 2026

‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ शुरू की जाएगी

अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं के लिए ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल महिलाओं को चालीस हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में इस धनराशि में इजाफा भी किया जाएगा।

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आदित्यनाथ ने रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ‘परिवार के सिंडिकेट’ से ही चलती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।