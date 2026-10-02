दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर लखनऊ के चौक-चौराहों तक चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया।
इसे लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि जब सरकार कमजोर हो जाती है तो वह अन्याय करती है। आगे सपा प्रमुख ने सरकार द्वारा बनाए गए एक्सप्रेस-वे का भी मजाक उड़ाया।
इलेक्शन कमीशन और सरकार की क्रिएटिबिलिटी पर सवाल- अखिलेश यादव
मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “सरकार जब कमजोर हो जाती है तो अन्याय करती है। जब सरकार के जाने का वक्त आ जाता है तो वो झूठे मुकदमे लगाती है, दबाव बनाती है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे में दर्ज कराती है। जो लोग इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव जीत रहे थे, और समय-समय पर आरोप लगे हैं।”
सपा प्रमुख ने कहा, “पूरे देश की जनता और सभी राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन कमीशन और सरकार की क्रिएटिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर सरकार को और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्ष होना चाहिए और ये निष्पक्षता इसलिए खत्म कर रहे क्योंकि वे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उनके जाने का वक्त है इसलिए अन्याय कर रहे और जेल भेज रहे।”
जो लोग संघर्ष कर रहे, उनको बधाई- सपा प्रमुख
जंतर-मंतर और लखनऊ में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने पर अखिलेश यादव ने कहा, “ये तो स्वाभाविक है, मैंने यही कहा जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। भाजपा पर सवाल खड़े हुए हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव करा रहे हैं देश में और बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में, वोटरों में बेईमानी हो रही है। यह भाजपा और चुनाव आयोग साजिश करके लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के दिखाए रास्ते को खत्म कर रहे है। जो लोग संघर्ष कर रहे, उनको बधाई।”
जिसने महात्मा गांधी की हत्या की वो सत्ता में- अखिलेश
आगे गांधी जयंती को लेकर सपा प्रमुख ने कहा, “सरकार में वो लोग हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत, सत्याग्रह को नहीं मानते। सरकार में वो लोग हैं, जो महात्मा गांधी के बताए सत्य के रास्ते पर नहीं चलते, सद्भावना के संदेश को नहीं मानते।”
आगे कहा, “सत्ता में वो लोग हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। जिस पर आरोप लगे, केस चला, उसकी विचारधारा मानने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब तक भाजपा नहीं हटेगा तब तक हमारी संवैधानिक संस्थाओं में निष्पक्षता नहीं आएगी।”
एक्सप्रेव का उड़ाया मजाक
आगे मुख्यमंत्री योगी के स्टार्टअप वाले बयान पर कहा, “मुख्यमंत्री को न स्टार्टअप पता है, न ही डिजिटल इंडिया पता है। साथ ही उन्होंने एक्सप्रेस वे कैसे बनाए हैं? जिसमें एक बारिश में गड्ढे हो जा रहे हैं। उन्होंने जो अपना एक्सप्रेस वे बनाया है, उसमें भ्रष्टाचार करा दिया। आगे कहा कि गंगा एक्सप्रेस ऐसा बनाया है कि अगर पानी बरसे तो हम मछली पकड़ने जा सकते है।”
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राज्यसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक कड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। 10 सीटों में से बीजेपी और सपा के पास क्रमशः सात और दो सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। हालांकि, बची हुई एक सीट पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि सपा पहले ही दो उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और तीसरे को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें