समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दादरी में 9वीं शताब्दी के शासक मिहिर भोज की प्रतिमा के पास स्थित मिहिर भोज डिग्री कॉलेज को रविवार को अपनी रैली के लिए चुना है। इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में उनके 2027 के चुनाव अभियान की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि मिहिर भोज को प्रमुखता देकर यादव रणनीतिक रूप से नौवीं शताब्दी के शासक को अपनी राजनीतिक अपील के केंद्र में रख रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से उस निर्वाचन क्षेत्र में जो तीन दशकों से बीजेपी का गढ़ रहा है, इतिहास, पहचान और चुनावी रणनीति को आपस में जोड़ना है। शक्ति प्रदर्शन के अलावा, यह रणनीति यादव के क्षेत्रीय इतिहास का सहारा लेकर मतदाताओं से जुड़ने के प्रयास को भी दर्शाती है।

मिहिर भोज और उनकी विरासत से जुड़े विवाद

गुर्जर-प्रतिहार वंश के 9वीं शताब्दी के शासक मिहिर भोज ने प्रारंभिक मध्यकालीन उत्तर भारत में रामभद्र के उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया। वे भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं और माना जाता है कि उनका साम्राज्य हिमालय से नर्मदा नदी तक और सतलुज नदी से बंगाल तक फैला हुआ था।

कन्नौज का प्रतिनिधित्व करते हैं अखिलेश यादव

गौरतलब है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित कन्नौज कभी उनके साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज कन्नौज का प्रतिनिधित्व लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित मिहिर भोज की विरासत अतीत में विवादों का केंद्र रही है। दादरी और आसपास के क्षेत्रों में, उनका नाम गुर्जर और राजपूत समूहों के बीच विवाद का केंद्र रहा है, दोनों ही समूह उनके वंश पर अपना दावा करते हैं। यह विवाद 2021 में दादरी में उनकी प्रतिमा के अनावरण से ठीक पहले और भी तेज हो गया।

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आरोप लगाया गया कि शिलालेख में “गुर्जर” शब्द का उल्लेख पहले जोड़ा गया था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के बाद इसे हटा दिया गया। इस घटना के कारण तनाव बढ़ गया, सुरक्षा बलों की तैनाती हुई और राजनीतिक विवाद पैदा हुए। इसके बाद आखिरकार यह स्थल एक ऐतिहासिक स्थल बन गया।

यादव द्वारा मिहिर भोज को अपनी रैली स्थल के रूप में चुने जाने के बाद इस फैसले को गुर्जर समुदाय के उन वर्गों से जुड़ने के लिए सपा की एक रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो मिहिर भोज को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं। रैली शुरू होने से पहले, विधायक अतुल प्रधान सहित पार्टी नेताओं ने सपा प्रमुख के इस चुनाव को गुर्जर समुदाय के इस महान व्यक्तित्व को उचित सम्मान दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर इस विरासत को विकृत करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया।

दादरी में किसने जीत हासिल की थी

दादरी में 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी के तेजपाल सिंह नागर ने 2.18 लाख वोटों के साथ निर्णायक जीत हासिल की, जो कुल वोटों का 61 प्रतिशत से ज्यादा था। सपा के राजकुमार भाटी लगभग 79,850 वोटों यानी 22.5 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहे। गौरतलब है कि नागर और भाटी दोनों गुर्जर समुदाय से हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि सामाजिक समानता सपा के लिए चुनावी लाभ में तब्दील नहीं हुई है।

भाटी सोमवार की रैली के आयोजनकर्ताओं में शामिल हैं, क्योंकि पार्टी उस निर्वाचन क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है जहां उसे बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति और मतदाता आधार के सामने संघर्ष करना पड़ा है। इसे सपा द्वारा गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग समूहों के बीच समर्थन जुटाने और अपने सामाजिक गठबंधन को फिर से गठित करने के प्रयास के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।