उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साल बाकी है। समाजवादी पार्टी ने चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बढ़त के बाद सपा उत्साहित है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने कैंपेन को संभालने के लिए पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC को हायर किया है।

दोनों कैंप के सूत्रों ने कन्फर्म किया कि यह डील इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में फाइनल हुई थी। I-PAC को जन सुराज लीडर प्रशांत किशोर ने को-फाउंड किया था। IPAC पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आने वाले चुनावों के बाद सपा के लिए काम शुरू करेगी।

बंगाल के बाद शुरू होगा काम

I-PAC के एक सीनियर अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमारा ज़्यादातर वर्कफ़ोर्स अभी पश्चिम बंगाल में असेंबली इलेक्शन के लिए इकट्ठा है। हालांकि शुरुआती मीटिंग्स (SP के साथ) हो चुकी हैं, लेकिन ज़्यादातर काम उत्तर प्रदेश में बंगाल इलेक्शन के बाद ही शुरू होगा। हमारे एक डायरेक्टर विनेश चंदेल वहां टीम को हेड करेंगे।”

IPAC का क्या है रिकॉर्ड?

I-PAC अभी ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) के साथ काम कर रहा है। इसने पहले देश के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में कई पार्टियों के लिए चुनावी कैंपेन मैनेज किए हैं। इसमें 2015 में बिहार में JD(U), 2020 और 2025 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी, 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी, महाराष्ट्र में 2019 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, 2017 में UP में कांग्रेस, 2024 में टीएमसी, 2021 में तमिलनाडु में DMK और 2019 और 2024 में आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी शामिल है।

सपा सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश असेंबली के हालिया बजट सेशन के दौरान अखिलेश ने I-PAC के एक रिप्रेजेंटेटिव और पार्टी विधायक के बीच बातचीत का इंतज़ाम किया था। इस मीटिंग में शामिल एक विधायक ने कहा, “मुझे I-PAC के उस आदमी का नाम याद नहीं है, लेकिन उसे पता था कि SP विधायक कितनी बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और वे क्या पोस्ट डालते हैं। मीटिंग का फोकस सोशल मीडिया था। हमें बताया गया है कि I-PAC 2027 के चुनावों में हमारी मदद करेगा और हमारे कैंपेन में भी हमारी मदद करेगा।”

एक और सपा विधायक ने कहा कि विधायकों से कहा गया कि वे विरोधियों की बुराई करने के बजाय सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपने चुनाव क्षेत्रों में विकास और भलाई के कामों को बताने पर ध्यान दें। विधायक ने आगे कहा, “हमें WhatsApp पर मिलने वाले AI से बने पोस्ट पोस्ट करने से सावधान किया गया। हमें यह भी बताया गया कि पार्टी का स्टैंड और कैंपेन मटीरियल हमें WhatsApp पर दिया जाएगा और हमें अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ़ वही पोस्ट करने को कहा गया।”

सोशल मीडिया पर नजर

I-PAC के एक सोर्स ने कन्फर्म किया कि सपा का सोशल मीडिया कैंपेन कंसल्टेंसी ही हैंडल करेगी। सोर्स ने आगे कहा, “आज के ज़माने में जहां सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ तेज़ी से फैलती है और BJP इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, हम इसे कम करने पर फोकस करेंगे। सपा के साथ सलाह करके राज्य, जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के लेवल पर डिटेल्ड प्लान बनाए जा रहे हैं।”

एक अन्य सूत्र ने फर्म के पिछले अभियानों का हवाला देते हुए कहा, “आंध्र प्रदेश में भले ही वाईएसआरसीपी चुनाव हार गई, लेकिन हमने लगभग हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से ही माहौल बनाया। उत्तर प्रदेश में भी हम यही करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि जमीनी स्तर पर काम करना आवश्यक है और बंगाल चुनावों के बाद हम व्यापक रूप से जमीनी स्तर पर काम करेंगे।”

सपा ने आखिरी बार 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, जिसमें उसने 403 सीटों में से 224 सीटें जीतकर 29.13% वोट शेयर हासिल किया था। 2017 में भाजपा के हाथों सत्ता गंवाने के बाद उसका वोट शेयर घटकर 21.8% रह गया और उसकी सीटों की संख्या घटकर 47 रह गई। 2022 में भाजपा ने राज्य में लगातार दूसरी बार आसानी से सत्ता में वापसी की, जबकि सपा ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 32% वोट शेयर हासिल किया और 111 सीटें जीतीं। पढ़ें अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश का सीएम योगी पर बड़ा हमला

