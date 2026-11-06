उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सुभासपा मुखिया और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहला ऐसा यादव नेता देखा जो अहीर-अहीर में भेद करता हो।

सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने एक्स सपा प्रमुख अखिलेश यादव को टैग करते हुए लिखा, “गुड मॉर्निंग मित्र अखिलेश यादव जी,पता है अभी भी आप स्वपनलोक में ही खोए होंगे। मगर गाय-भैंस की सेवा करने वाले अहीर भाई जाग चुके हैं और आपका सब खेल समझने भी लगे हैं।”

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम अबतक यही जानते थे कि अहीर दो ही प्रकार के होते हैं! एक कृष्ण जी वाले, दूसरे वाले आप और आपके सपाई। लेकिन अब पता चल रहा है कि आप तो सच में अहीरों में भी 15 परसेंट वाले ही हैं और इस 15 परसेंट का बदला आप 85 परसेंट से ले रहे हैं।

राजभर ने कहा कि पहले लगता था कि आप यादवों को एक नजर से देखते होंगे पर ऐसा नहीं है, आपके लिए तो उसमें भी अपने और पराए हैं। 85 परसेंट वाले घोसी यानी ग्वाला आपको बिल्कुल नहीं सुहाते, आपके लिए तो बस 15 परसेंट वाले कमरिया ही ‘आपके अपने’ हैं।

मंत्री ने कहा कि बताइए भला! पहला ऐसा यादव नेता देखा जो अहीर-अहीर में भेद करता हो। आपके पहले वालों ने पहले धर्म के नाम पर जनता को बांटा, आप जाति के नाम पर बांटते-बांटते अब अहिर-अहिर में दो आंख करने लगे।

सुभासपा चीफ ने आगे कहा कि बस इतना बता दीजिए कि 2017 से लेकर 2024 तक के चुनाव में आपने कितने घोसी यानी ग्वाला और कितने कमरिया को टिकट दिया है? अरे मित्र! अब तो जाग जाइए… 2027 में यही 85 फीसदी वाला ग्वाला समाज आपको 2022 से भी बुरे दौर का दर्शन कराने जा रहा है। जय भारत, जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय महाराजा सुहेलदेव!

ओम प्रकाश राजभर 2017 में पहली बार बने विधायक

2012 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी मुख़्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के साथ गठबंधन कर मैदान में थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर खुद जहूराबाद सीट से चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी की सैयदा फातिमा ने राजभर को हराया था। 2016 में राजभर की मुलाकत अमित शाह से हुई और उनकी पार्टी का भाजपा से गठबंधन हुआ। फिर राजभर 2017 में अपने साथ अपनी पार्टी के तीन अन्य विधायकों को भी विधानसभा में पहुंचाने में सफल रहे।

साल 2018 में राजभर और सीएम योगी के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और राजभर प्रदेश सरकार के खिलाफ बयान देने लगे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राजभर ने अखिलेश यादव के साथ चुनावी मंच भी साझा किया और 20 मई 2019 को सीएम योगी ने राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। अक्टूबर 2021 में राजभर की मुलाकात सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हुई और उनकी पार्टी का सपा के साथ गठबंधन हो गया। 2022 का विधानसभा चुनाव राजभर ने सपा के साथ मिलकर लड़ा और सुभासपा के 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन इन सियासी पगडंडियों के बीच चलते हुए ओम प्रकाश वर्तमान में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इस बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।

‘बिहार की पार्टियों को UP में नहीं आने देंगे’, NDA में बढ़ी तकरार, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने BJP को दी चेतावनी

बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और जनता दल (यूनाइटेड) अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि यूपी में बीजेपी के मौजूदा सहयोगी दलों ने उनके इस कदम का विरोध करने के संकेत दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर।



