Nagar Nigam Chunav: अखिलेश साध रहे ‘एक तीर से दो निशाने’! अंबेडकर का नाम लेकर कह दी बड़ी बात

सोमवार को सपा प्रमुख ने कहा था, ”हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर (Bhim Rao Ambedkar) और मान्यवर कांशीराम (Manyavar Kansiram) के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं।”

Akhilesh Yadav ने मायावती के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं (Image- https://twitter.com/samajwadiparty)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram