Asaduddin Owaisi News: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या में राम मंदिर जाने के प्रस्तावित दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश अब उस जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं जहां हम 400 सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं।

ओवैसी ने नगीना में नमाज पढ़ने की मांग कर रहे लोगों को एएसपी नेता चंद्रशेखर आजाद के समर्थन का भी जिक्र किया। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, “जब सहारनपुर में एक मस्जिद को गिराया गया, तो क्या अखिलेश वहां गए थे? जब श्रावस्ती में एक विवाद के दौरान मदरसों को तोड़ा गया, तो क्या अखिलेश वहां गए थे? आप पूछते हैं कि एएआईएमआईएम ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चंद्रशेखर आजाद को क्यों चुना है। नगीना निर्वाचन क्षेत्र में, जब यह घोषणा की गई कि ईद की नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो यह बहादुर नौजवान, चंद्रशेखर, डटकर खड़ा रहा। उसने कहा, ‘आप बेझिझक नमाज पढ़ें, मैं पहरा दूंगा, देखते हैं कि आपको रोकने की हिम्मत कौन करता है।’ जब नमाज पढ़ी जा रही थी, तब चंद्रशेखर आजाद पहरा दे रहे थे”

अखिलेश यादव पर ओवैसी ने साधा निशाना

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, “अखिलेश अब उस जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं जहां हम 400 सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, अब आपको खुद तय करना है, वह कौन है जो आपके साथ खड़ा रहा और यह सुनिश्चित किया कि आप अपनी नमाज पढ़ सकें।”

#WATCH | Meerut, Uttar Pradesh: Addressing a public meeting, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi said, "…When a mosque in Saharanpur was demolished, did Akhilesh go there? When madrasas were torn down during a dispute in Shravasti, did Akhilesh go there? You ask why AIMIM has chosen… pic.twitter.com/3R5NKRHE9Z — ANI (@ANI) November 15, 2026

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “अखिलेश ने हमारे बारे में जो कहा था, ‘वे उतनी ही दूर उड़ेंगे जितनी दूर तक डोरी जाएगी, जब हम डोरी खींचेंगे, तो हम उन्हें अंदर खींच लेंगे।’ अखिलेश यादव, मुसलमानों का मानना ​​है कि हमारी ‘डोर’, हमारी किस्मत, अल्लाह के हाथ में है, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, मेरे प्यारे दोस्त, जहां तक तुम्हारी ‘डोर’ की बात है, वह तो बीजेपी के हाथ में है।”

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, “अखिलेश यादव ने राज्यसभा में एमपी किसे बनाया? उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जिसके पिता ने झारखंड में कांग्रेस के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को हराया था। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सपोर्टर के बेटे का अखिलेश ने खुले दिल से स्वागत किया। अगर हमारी पार्टी के सबसे आम मेंबर के पिता भी बीजेपी से जुड़े होते, तो पूरा मीडिया सुबह से शाम तक हमारे पीछे पड़ा रहता। सच कहूं तो, मेरे अपने ससुर भी मुझ पर इतना ‘प्यार’ नहीं दिखाते जितना वे दिखाते हैं। लेकिन उनसे ‘लाल टोपी’ में पूछो, यह कैसा ‘प्यार’ है? इस रिश्ते का नेचर क्या है?”

ओवैसी ने पीडीए का मतलब बताया

ओवैसी ने अखिलेश यादव के पीडीए पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, “अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, असल में, पीडीए का मतलब है ‘पलट दिया अखिलेश’ कभी वह कहते हैं कि ‘ए’ का मतलब ‘अल्पसंख्यक’ है, तो कभी वह कहते हैं कि इसका मतलब आगरा (फॉरवर्ड) या आदिवासी या अग्रवाल या ‘आजियाबादी’ (दूसरी जगह के लोग) है।”

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें अयोध्या से सपा के प्रत्याशी पवन पांडे ने ये दावा किया है कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर 2026 को पूरे परिवार के साथ अयोध्या आएंगे और श्रीराम मंदिर स्थित रामलला के दर्शन करेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…