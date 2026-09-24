Akhilesh Yadav PDA Rath: लखनऊ से रायबरेली के लिए ‘पीडीए रथ’ रवाना करके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव की अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। लाल रंग की बस में सवार होकर निकले अखिलेश का यह अभियान सिर्फ एक रथयात्रा नहीं, बल्कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण को मजबूत करने की सपा की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी का कहना है कि रथयात्रा के जरिए अखिलेश सीधे जनता के बीच जाएंगे और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करेंगे।

गुरुवार को लखनऊ से ‘पीडीए रथ’ के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का काफिला रायबरेली के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा के जरिए सपा मध्य उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर पार्टी का फोकस पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक साथ जोड़ने पर है।

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा पहले ही अपना लक्ष्य तय कर चुकी है। पिछले हफ्ते हुई पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा हर विधानसभा सीट पर अपने वोट में 27 हजार की बढ़ोतरी करने के लिए काम करेगी। उन्होंने इसे सीधे बीजेपी के वोट कम करने की रणनीति से भी जोड़ा।

अखिलेश ने कहा था, “हमने तय किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा सीट पर 27 हजार वोट बढ़ाने का काम करेंगे। यानी बीजेपी के 27 हजार वोट कम करेंगे।” इस बयान के बाद साफ है कि सपा ने अभी से बूथ स्तर तक चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का दावा है कि उसके कार्यकर्ता और बूथ स्तर की टीमें चुनाव के लिए तैयार हैं।

राजभर ने अखिलेश पर लगाया गंभीर आरोप

उधर, अंबेडकरनगर में यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने ‘PDA रथ’ को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश की रायबरेली यात्रा “हुल्लड़बाजी और अपराध को बढ़ावा देने” के लिए है।

राजभर ने रायबरेली में सपा के जिला अध्यक्ष और एक सर्किल ऑफिसर (CO) के बीच हुए कथित विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष ने अधिकारी के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया था। राजभर के मुताबिक, अखिलेश यादव वहां जाकर उस व्यवहार को सही ठहराने का काम कर रहे हैं। हालांकि, ये राजभर के राजनीतिक आरोप हैं और सपा की ओर से इस मामले में अलग रुख सामने आया है।

सपा नेता आशुतोष वर्मा ने कहा कि ‘PDA रथ’ पार्टी की उस राजनीति का प्रतीक है, जिसमें नेता सीधे जनता के बीच जाकर संवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख जब भी घोषित होगी, पार्टी उसके लिए तैयार रहेगी।

वर्मा के मुताबिक, अखिलेश यादव रथयात्रा के दौरान रास्ते में रुकेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता जहां बुलाएगी, अखिलेश वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे।

अखिलेश यादव की प्रस्तावित प्रदेशव्यापी PDA रथयात्रा का पहला चरण बछरावां से शुरू होगा। वहां से वह हरचंदपुर के सपा विधायक और ओबीसी नेता राहुल लोधी के घर जाएंगे। इसके बाद यात्रा रायबरेली शहर में खत्म होगी।

लाल बस के नारंगी दिखने पर भी सियासत

‘PDA रथ’ के रंग को लेकर भी सियासी बहस शुरू हो गई। कुछ तस्वीरों और वीडियो में रथ का रंग लाल की बजाय नारंगी दिखाई देने पर सवाल उठे। सपा नेता आशुतोष वर्मा ने इसे लेकर सफाई दी और कहा कि तेज धूप में कैमरे से लाल रंग की तस्वीर लेने पर वह नारंगी जैसी दिखाई दे सकती है।

उन्होंने कहा कि यह बात समझने के लिए “बेसिक फिजिक्स” और कैमरे के काम करने के तरीके को समझना काफी है। वर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रंग जैसी बातों को मुद्दा बना रही है।

सपा नेता ने बेरोजगारी, युवाओं की समस्याओं, पेपर लीक, भर्ती घोटालों, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, महंगाई और बढ़ती ईंधन कीमतों को असली मुद्दे बताते हुए कहा कि इन पर चर्चा होनी चाहिए।

हालांकि, सपा ने अभी पूरी प्रदेशव्यापी रथयात्रा का विस्तृत कार्यक्रम और उसका पूरा रूट जारी नहीं किया है। पार्टी की योजना इसे पूरे उत्तर प्रदेश तक ले जाने की है।

इस तरह ‘PDA रथ’ के जरिए सपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना राजनीतिक संदेश साफ कर दिया है – पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ को आधार बनाकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और हर विधानसभा सीट पर अपने वोट बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है।

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अब केवल कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी (सपा) अपने लिए एक बड़ा अवसर देख रही है। पार्टी के आकलन के अनुसार, सरकार विरोधी लहर, युवाओं की बढ़ती बेचैनी, लगातार बना हुआ बेरोजगारी का संकट और बदलते जातीय समीकरणों ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं जो 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली सफलता को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल हैं। फिर भी, अपने इस विश्वास के बावजूद, सपा ने अभी तक योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से आक्रामक अभियान शुरू करने से परहेज किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक