उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अब से कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों की सबसे पहली नजर दलित वोट बैंक पर है। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी 15 नवंबर को आगरा में दलित महापंचायत आयोजित करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस महापंचायत में शामिल होकर पश्चिमी यूपी में चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे।

वहीं, दूसरी तरफ मुस्लिम और दलित वोट बैंक की रणनीति के तहत गुरुवार को AIMIM चीफ ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। जबकि बीजेपी पहले से ही दलित वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई तरह कार्यक्रम आयोजित करती रही है। इतना ही नहीं अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार से भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर किया है, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार में बदल दिया गया था।

दलित वोट बैंक पर सभी की नजर, मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती

दलित वोट बैंक की इस राजनीति में सवाल खड़ा होता है कि आखिर मायवाती की बहुजन समाज पार्टी इन सबके बीच कहां खड़ी है, क्योंकि दलित वोट प्रमुख रूप से बसपा का ही रहा है, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद उसके वोट बैंक में लगातार गिरावट होती गई है। मौजूदा वक्त में बसपा का उत्तर प्रदेश में न तो विधानसभा में कोई विधायक और न ही लोकसभा में कोई सांसद। क्योंकि पिछले दिनों एकमात्र जो बसपा विधायक थे, उनका निधन हो चुका है।

ऐसे में दलितों पर कमजोर होती मायावती की पकड़ के देखते हुए सभी पार्टियों की निगाह दलित वोट बैंक पर है। आगरा में समाजवादी पार्टी की महापंचायत का मुख्य मुद्दा संविधान और आरक्षण बचाने का होगा। इसके साथ ही दलित संतों के सम्मान, सामाजिक न्याय और PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को भी आयोजन के केंद्र में रखा गया है। इस अभियान की कमान सपा के राज्यसभा सांसद और दलित नेता रामजीलाल सुमन को सौंपी गई है। वह अलग-अलग जिलों में जाकर दलित समाज के लोगों और संगठनों को कार्यक्रम से जोड़ने में जुटे हैं।

आगरा से अखिलेश का चुनावी शंखनाद, PDA के जरिए दलितों को जोड़ने की कोशिश

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए अखिलेश यादव की यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बड़ी रैली मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी का मकसद सिर्फ एक सम्मेलन करना नहीं, बल्कि दलित राजनीति के केंद्र माने जाने वाले आगरा से यह संदेश देना है कि पार्टी PDA के जरिए दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए गंभीरता से मैदान में उतर चुकी है।

दलित राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्रों में आगरा को गिना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में जाटव समुदाय की बड़ी आबादी है और लंबे समय तक यह क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का मजबूत आधार रहा है, लेकिन 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव से यहां भाजपा का कब्जा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी द्वारा आगरा में दलित महापंचायत आयोजित करने का सियासी महत्व बढ़ जाता है। सपा की रणनीति है कि संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय और दलित महापुरुषों के सम्मान जैसे मुद्दों के जरिए बसपा के परंपरागत मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाए।

कांशीराम से अंबेडकर तक, दलित समाज में पैठ बनाने में जुटी सपा

समाजवादी पार्टी पिछले कुछ सालों से दलित समाज के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दलित नेताओं को संगठन में जिम्मेदारियां देना, आंबेडकरवादी प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ाना और दलित संतों के सम्मान से जुड़े कार्यक्रम इसी प्रयास का हिस्सा हैं।

इससे पहले 15 मार्च को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांशीराम की जयंती को ‘PDA दिवस’ के तौर पर मनाई थी। जिसका मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के सामाजिक गठबंधन से है। यह 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के सामाजिक आधार को बढ़ाने की एक स्ट्रेटेजिक कोशिश का संकेत देता है।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है। 2022 के चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने दलितों तक पहुंचने के लिए ‘बाबा साहेब वाहिनी’ शुरू की थी, जिसका नाम बीआर अंबेडकर के नाम पर रखा गया था। अप्रैल 2023 में अखिलेश यादव ने रायबरेली में कांशीराम की एक मूर्ति का अनावरण किया था।

कांशीराम की विरासत पर सपा-बसपा आमने-सामने

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा की जा रही है इस कोशिश की बहुजन समाज पार्टी (BSP) की नेता मायावती ने कड़ी आलोचना करती रही, जो इस बात पर ज़ोर देती हैं कि कांशीराम की विरासत उनकी पार्टी की पहचान से अलग नहीं की जा सकती।

बसपा प्रमुख अक्सर 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड को याद करके दलितों के प्रति समाजवादी पार्टी की पुरानी टशन को को दिखाती रही हैं, इसलिए, यह दुश्मनी सिर्फ़ चुनावी मुकाबले में ही नहीं, बल्कि यादों, अविश्वास और बहुजन आंदोलन पर दावों के टकराव में भी है।

2007 से लगातार कमजोर होती गई बसपा, वोट शेयर में बड़ी गिरावट

राजनीतिक माहौल बहुत बदल गया है। बसपा, जिसने 2007 के विधानसभा चुनावों में 30% से ज़्यादा वोट शेयर के साथ बहुमत हासिल किया था, लगातार कम होता गया है। 2022 के विधानसभा चुनावों में यह 12.7% और एक MLA रह गया, और 2024 के लोकसभा चुनावों में यह 9.3% रह गया और उसके कोई सीट नहीं मिली।

हालांकि, पश्चिमी यूपी में जाटवों का दबदबा है, जिनकी वफ़ादारी ज़्यादातर बसपा के साथ बनी हुई है। यूपी की लगभग 21% आबादी दलित है। इनमें से 54% से ज़्यादा जाटव हैं, जो राज्य की आबादी का लगभग 12% हैं। जाटवों के बाद पासी सबसे बड़ी दलित कम्युनिटी है, जो दलित आबादी का लगभग 16% और राज्य की आबादी का लगभग 3.5% है। इस कैटेगरी में पासवान भी शामिल हैं। धोबी, कोरी, बाल्मीक और खटिक राज्य की दूसरी बड़ी दलित कम्युनिटी में से हैं और ये सब मिलकर दलित आबादी का लगभग 18% या राज्य की आबादी का लगभग 3.5% हैं।

दलित वोट बैंक में बिखराव, बीजेपी से लेकर चंद्रशेखर तक की दावेदारी

वर्तमान में दलित वोट बसपा, बीजेपी, समाजवादी पार्टी-कांग्रेस और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी में बंटे हुए हैं। दलित वोटों के बंटने से नई स्ट्रेटेजी के लिए जगह बनी है।

2014 से भाजपा ने वेलफेयर स्कीम और हिंदुत्व के ज़रिए गैर-जाटव दलितों के कुछ हिस्सों को सफलतापूर्वक अपनी ओर खींचा है। समाजवादी पार्टी, जिसे लंबे समय से यादव-मुस्लिम पार्टी के तौर पर देखा जाता है, अब उस इमेज को बदलना चाहती है। इसके PDA फ़ॉर्मूले का मकसद गैर-यादव OBC और गैर-जाटव दलितों को अपनी ओर खींचना है।

2024 के आम चुनावों में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने 37 सीटें जीतीं थी, जो अब तक का उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन था। समाजवादी पार्टी को अयोध्या में मिली जीत, जहां दलित नेता अवधेश प्रसाद फ़ैज़ाबाद सीट से जीते, जो एक आम चुनाव क्षेत्र है। उसने एक अलग संदेश दिया है।

सपा के सामने भरोसे की चुनौती, दलित-OBC समीकरण भी आसान नहीं

हालांकि, समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कांग्रेस के बिना बहुजन समाज को अपने साथ जोड़ने की सपा की क्षमता प्रभावित हो सकती है। मंडल राजनीति के बाद उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व का स्वरूप बदला है। खेती-किसानी और स्थानीय राजनीति में प्रभावशाली ओबीसी समुदायों के उभार से दलित और ओबीसी समुदायों के बीच नए तनाव भी पैदा हुए हैं।

समाजवादी पार्टी के पिछली सरकारों को देखा जाए तो 2012 में दलित आइकॉन के सम्मान में ज़िलों के नाम बदलना, सुलह की कोशिशों को मुश्किल बनाती हैं। 2019 का नाकाम SP-BSP गठबंधन, जिसे आम तौर पर ‘बुआ-बबुआ’ गठबंधन कहा जाता है, उसने दिखाया कि हिसाब-किताब हमेशा केमिस्ट्री में नहीं बदलता, ज़मीनी स्तर पर भरोसा रातों-रात नहीं बनाया जा सकता।

मायावती के सामने कोर वोट बैंक बचाने की चुनौती

मायावती के लिए, अभी की चुनौती ज़्यादा बुनियादी है। उनका कोर जाटव बेस भी कमजोर दिख रहा है। अंदरूनी उथल-पुथल, जिसमें उनके भतीजे आकाश आनंद को कुछ समय के लिए निकालना और फिर वापस लेना शामिल है। उसने भी अनिश्चितता पैदा कर दी है। दलबदल और कमज़ोर ऑर्गेनाइज़ेशनल नेटवर्क ने बसपा की ताकत कम कर दी है। इस बीच, दलित वोटरों के पास ज़्यादा ऑप्शन हैं। कुछ BJP के साथ, दूसरे SP-कांग्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और पश्चिमी UP में चंद्रशेखर आज़ाद एक मुखर युवा नेता के तौर पर उभरे हैं, जो खास तौर पर जाटव वोटरों को पसंद आ रहे हैं।

दलित राजनीति में प्रतीकों से आगे प्रतिनिधित्व की लड़ाई

इस तरह, कांशीराम पर समाजवादी पार्टी का फिर से ज़ोर देना बहुजन यादों पर एक बड़े मुकाबले का हिस्सा है। यह एक ऐसे नेता के साथ जुड़कर नैतिक मान्यता चाहता है जिसने दलित पहचान को एक ताकतवर राजनीतिक ताकत में बदल दिया।

हालांकि, उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का भविष्य अभी भी खुला है। बसपा कमज़ोर हुई है, लेकिन खत्न नहीं। समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है, लेकिन अभी भी भरोसे की कमी का सामना कर रही है। भाजपा ने एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाया है, लेकिन अब उसके सामने UGC की गाइडलाइंस के बाद सामने आए अंदरूनी जातिगत तनाव को संभालने की चुनौती है।

गहरा सवाल यह है कि क्या आइकॉन की पॉलिटिक्स स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट में बदलेगी। यादों, मूर्तियों और सालगिरह का मतलब ऐसे समाज में है जहां लंबे समय से इज्ज़त को नकारा गया है। UP में दलित राजनीति पहले से कहीं ज़्यादा खुली और विवादित है। दलित वोट पर एक ही ‘बहुजन’ पार्टी का कब्ज़ा होने का ज़माना अब खत्म हो गया है।

जैसे-जैसे राजनीतिक दल कांशीराम की विरासत पर दावा करने के लिए मुकाबला कर रहे हैं, वैसे-वैसे दलित मतदाताओं के सामने भी नए विकल्प खुल रहे हैं। आने वाले समय में वही दल इस समाज का भरोसा जीत पाएगा, जो प्रतीकात्मक राजनीति से आगे बढ़कर वास्तविक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकेगा। हालांकि, सवाल यही है कि क्या दलित वोट बैंक को साधने की यह सियासी जंग वास्तविर पावर शेयरिंग की दिशा में आगे बढ़ती है या फिर यह केवल चुनावी वादों और प्रतीकों तक सीमित रहेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में दलित राजनीति का भविष्य तय करने वाला यह प्रमुख सवाल होगा।

यूपी में साथ आए AIMIM और ASP, चंद्रशेखर बोले- गठबंधन में कांग्रेस और सपा का भी करेंगे स्वागत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 के लिए AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने आधिकारिक रूप से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन को ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का नाम दिया गया है। इस दौरान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर सपा और कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे तो वो और ओवैसी दोनों दलों का स्वागत करेंगे। पढ़ें पूरी खबर।