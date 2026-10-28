बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी है। आकाश आनंद ने 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल के घटनाक्रमों का जिक्र किया। आकाश आनंद ने कहा कि मैंने बहन जी से पूछा था कि आपने मुझे सजा क्यों दी थी और बार-बार मेरी परीक्षा क्यों लेती हैं? आकाश आनंद ने कहा कि मैं बहुजन समाज के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि आदरणीय बहन जी मरते दम तक आप जितनी परीक्षा लेना चाहे, आप लीजिए हम तैयार हैं। मायावती से आकाश आनंद ने रैली में माफी भी मांगी।

आकाश आनंद ने रैली में कहा, “बहन जी के पदचिह्न पर चल रहा हूं। हाल ही में बहन जी ने मुझे सजा दी थी। मैंने पूछा आप हर बार मेरी परीक्षा क्यों लेती हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने भी परीक्षा दी थी। मैंने कहा जितनी परीक्षा लेनी है लीजिए। बहुजन के लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। बहन जी का सिर झुकाकर मैं धन्यवाद करता हूं। बहन जी ने मुझसे सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा समाज और इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं कैसे ऐसे ही बिना परीक्षा लिए तेरे को कैसे सौंप दूं?”

‘हम अपना परिवार त्यागने को तैयार हैं’

आकाश आनंद ने कहा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और पलट के बस यही कहा कि आदरणीय बहन जी, मरते दम तक आप जितनी परीक्षा लेना चाहें आप लीजिए, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना परिवार त्यागने को तैयार हैं और बहुजन समाज को अपना परिवार बनाने के लिए तैयार हैं। आकाश आनंद ने कहा कि इस मंच से मैं आदरणीय बहन जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ बहुजन समाज को अपना परिवार मानता हूं और इसके लिए आजीवन त्याग, तपस्या, रात-दिन मेहनत करता रहूंगा और जब तक इस समाज को इस देश का शासक नहीं बना लेता, तब तक मैं अपनी चैन की सांस नहीं लूंगा।

बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आकाश आनंद ने कहा, “अब अगर हम बात करें, यहां भाजपा की सरकार पिछले 10 साल से जो चल रही, उसके बारे में आप लोगों को मैं आगाह करने आया हूं। बहन जी आए दिन ट्वीट करके आप लोगों को उसके बारे में बताती रहती हैं, परंतु आज इस मौके पर मैं कुछ चंद बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। पिछले 10 सालों में इन्होंने विज्ञापन तो खूब दिए और बताया विज्ञापन के द्वारा कि एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाया है, विज्ञापन के द्वारा बताया एक शिक्षित उत्तर प्रदेश बनाया है, विज्ञापन के द्वारा बताया कि एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनाया है। परंतु पिछले 10 सालों में इन विज्ञापनों के द्वारा इन्होंने ₹7,000 करोड़ आपके टैक्स के पैसे खर्च कर दिए।”

बीजेपी पर आकाश आनंद ने साधा निशाना

आकाश आनंद ने आगे कहा, “यह सब झूठी बातें फैलाने का काम किया है। इनके पास ₹7,000 करोड़ हैं अपनी फर्जी तारीफ करने के लिए, परंतु झांसी में जब सरकारी अस्पताल में आग लगती है और 10 बच्चे जो मौत के घाट उतर जाते हैं, तब उसको ठीक करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। 7,000 करोड़ इनके पास फर्जी तारीफ के लिए तो हैं, परंतु जो 13 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। इनके पास ₹7,000 करोड़ अपने न्यूज़पेपर में, बिलबोर्ड पे, ऐड लगाकर अपनी तारीफ करने के लिए तो पैसे हैं, परंतु परीक्षा के लिए नहीं हैं।”

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उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने फैसले से यूटर्न ले लिया है, उन्होंने आकाश आनंद को एक और बार पार्टी में मौका दिया है और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक पद दे दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें