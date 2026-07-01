शिरोमणि अकाली दल (SAD) कथित बेअदबी वीडियो विवाद और नए बेअदबी विरोधी कानून को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेर रही है। हालांकि अकाली दल एक कड़वी सच्चाई से भी जूझ रही है। उसके नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनमें से कई सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) या विरोधी पंथिक ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। 21 जून को संगरूर जिले के लहरागागा विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानीय अकाली दल और कांग्रेस नेता, कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल की मौजूदगी में AAP में शामिल हो गए।

23 जून को अकाली दल के उपाध्यक्ष सुमेर सिरा ने किसी दूसरे संगठन में शामिल हुए बिना पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सुमेर सिरा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से अकाली में शामिल हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि एक केबल माफिया ने पटियाला और फतेहगढ़ साहिब समेत जिलों में संगठन के पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, जिससे असली पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है।

अकाली को लग रहे झटके

सुमेर सिरा के इस्तीफे के बाद 26 जून को अकाली को एक और झटका लगा, जब कादियान विधानसभा में पार्टी के गुरइकबाल सिंह महल AAP में शामिल हो गए। दो दिन के अंदर 28 जून को भगवंत मान ने महल को AAP का कादियां विधानसभा क्षेत्र का इंचार्ज घोषित किया। उसी दिन अकाली के पूर्व विधायक दर्शन सिंह शिवालिक बादल की पार्टी छोड़कर अकाली दल वारिस पंजाब दे (WPD) में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी नेता मनप्रीत सिंह अयाली भी मौजूद थे, जो खुद पिछले महीने ही पार्टी में शामिल हुए थे।

अकाली के एक सीनियर नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “सच तो यह है कि जहां भगवंत मान के खिलाफ कैंपेन जोरों पर है, वहीं अकाली से नेताओं का जाना भी जारी है। कई नेता पार्टी छोड़ने के लिए यह समय चुन रहे हैं और कई AAP में शामिल हो रहे हैं। इससे अकाली की ऑर्गेनाइजेशनल ताकत पर सवाल उठ रहे हैं।”

अकाली की पूर्व विधायक वरिंदर कौर लूंबा और उनके पति करण सिंह DTO बुधवार को मान की मौजूदगी में पटरान में AAP में शामिल होने वाले हैं। वरिंदर कौर लूंबा 2012 के पंजाब असेंबली चुनाव में पटियाला ज़िले की शुतराना विधानसभा सीट से अकाली के टिकट पर चुनी गई थीं और 2017 तक इस सीट से जुड़ी रहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में शुतराना से अकाली उम्मीदवार के तौर पर हारने के बाद वह 2025 में अलग हुए शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के बनने के बाद उसमें शामिल हो गईं। उनका यह कदम पंजाब के पूर्व मंत्री और SAD (पुनर् सुरजीत) के सीनियर नेता सुरजीत सिंह रखड़ा के भी पार्टी में शामिल होने के ठीक एक महीने बाद आया है। रखड़ा अगस्त 2022 तक अकाली में थे।

अकाल तख्त से AAP का विवाद

यह घटनाक्रम पिछले दो हफ़्ते में हुआ है, और यह अकाल तख्त के दो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों में दखल देने के साथ हुआ है। 15 जून को अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज ने एक विवादित वायरल वीडियो को लेकर भगवंत मान को ‘गुरु दोखी’ (गुरु-विरोधी) और ‘खालसा पंथ विरोधी’ (खालसा समुदाय विरोधी) घोषित किया था। तीन दिन बाद 18 जून को अकाली ने घोषणा की कि वह 19 जुलाई से धर्म युद्ध मोर्चा शुरू करेगा, जिसमें भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की जाएगी।

SGPC ने क्या कहा?

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की 23 जून को हुई मीटिंग के बाद इस कैंपेन ने ज़ोर पकड़ा, जिसमें अकाल तख्त के आदेश के बारे में जागरूकता फैलाने का फैसला किया गया। 24 जून से SGPC द्वारा मैनेज किए जाने वाले कई गुरुद्वारों के बाहर और पंजाब भर के गांवों और शहरों की दीवारों पर ‘मान का बहिष्कार’ के पोस्टर दिखने लगे। इसके जवाब में कुछ जगहों पर सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ पोस्टर दिखे। आखिरकार दोनों पोस्टर हटा दिए गए।

सोमवार को जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट, 2026 के संबंध में AAP के सिख विधायक अकाल तख्त के सामने पेश हुए, जिसके बाद विवाद ने एक और मोड़ ले लिया। इस बीच अकाली ने धर्म युद्ध मोर्चा के लिए समर्थन जुटाने के लिए पूर्व मंत्री बलविंदर सिंह भुंदर की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। कमेटी पूरे राज्य में धार्मिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मिल रही है। शनिवार को इसने जगराओं में नानकसर कलेरां संप्रदाय के प्रचारकों से मुलाकात की।

हालांकि सुखबीर बादल की लीडरशिप वाली अकाली के उलट पंथिक टूटे हुए ग्रुप धर्म युद्ध मोर्चा के पीछे इकट्ठा होने से पीछे हट गए हैं। अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, जो अब शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के हेड हैं, उन्होंने SGPC के ‘बॉयकॉट मान’ पोस्टर कैंपेन पर अपने रिसोर्स खर्च करने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कदमों से गांवों में बेवजह फूट और झगड़े हो सकते हैं। संगत से मिले डोनेशन और रिसोर्स का इस्तेमाल इन कामों के लिए करना भी गलत है। हमारा मानना है कि श्री अकाल तख्त साहिब को इस मामले में दखल देना चाहिए और दोनों पार्टियों को ऐसे अलग-अलग कदम उठाने से बचने का आदेश देना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं की इज्ज़त, गुरुद्वारों की पवित्रता और सामाजिक सद्भाव को राजनीतिक टकराव से ऊपर रखा जाना चाहिए।”

सोमवार को अकाल तख्त के सामने पेश हुए AAP सिख विधायकों का ज़िक्र करते हुए ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि वह शुक्रगुज़ार हैं कि AAP के पास अकाली जैसे लीगल एडवाइज़र नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि AAP को तीन अकाली नेताओं को पार्टी में शामिल करना चाहिए क्योंकि उनकी ‘लीगल एक्सपर्टीज़’ उन्हें अकाल तख्त के निर्देशों का पालन करने से बचने के कारण खोजने में मदद करेगी।

मनप्रीत सिंह अयाली छोड़ चुके हैं अकाली दल

अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के नेता मनप्रीत सिंह अयाली, जो लुधियाना ज़िले के दाखा चुनाव क्षेत्र से SAD के बागी MLA हैं, उन्होंने कहा कि भगवंत मान को अकाल तख्त के साथ टकराव से बचना नहीं चाहिए। हालांकि उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा या भगवंत मान के ख़िलाफ अकाली के कैंपेन पर कोई कमेंट नहीं किया। 28 जून को मनप्रीत अयाली ने लुधियाना में अकाली के पूर्व विधायक दर्शन सिंह शिवालिक का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने पंथिक एकता पर अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहा, “अकाली दल अभी भी एक है। अगर सुखबीर सिंह बादल पीछे हट जाएं और अपने निजी फायदे और स्वार्थ को छोड़ दें, तो अकाली दल एक हो सकता है।”

वरिष्ठ अकाली दलजीत सिंह चीमा ने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि पार्टी पंथिक हितों की रक्षा पर फोकस कर रही है और बताया कि पूरे पंजाब में गुरुद्वारा कमेटियां मान के खिलाफ प्रस्ताव पास कर रही हैं। दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह अयाली जैसे नेताओं का असली चेहरा अब जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह, जिन्होंने खुद अकाल तख्त जत्थेदार के तौर पर काम किया है, उन्हें मौजूदा ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज से पंथ की सर्वोच्चता बनाए रखना सीखना चाहिए।

यह भी पढ़ें- पंजाब की राजनीति पर इतना असर क्यों रखता है अकाल तख्त?

पंजाब की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर अकाल तख्त सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। पंजाब में शायद ही कोई दूसरी संस्था हो, जिसके बुलावे को मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक भी नजरअंदाज करने की हिम्मत करें। पढ़ें पूरी खबर