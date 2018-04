राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव की सगाई बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद की पौत्री व पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद राय की पुत्री ऐश्वर्या के साथ हुई। इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। यह सगाई पटना के एक नामी-गिरामी होटल में बुधवार अपराह्न में हुई, जिसमें तेजप्रताप और ऐश्वर्या के पारिवारिक सदस्यों के अलावा करीबी लोग शामिल हुए। इस शादी में जेल में रहने के कारण तेजप्रताप के पिता लालू प्रसाद शामिल नहीं हो पाए। समारोह को लेकर तेजप्रताप यादव के छोटे भाई व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपने सभी कार्यक्रम दो दिनों के लिए स्थगित कर दिए हैं।

Patna: Visuals from engagement ceremony of Lalu Prasad Yadav's elder son Tej Pratap and RJD MLA Chandrika Rai's daughter Aishwarya. #Bihar pic.twitter.com/QlFhghNgtg

— ANI (@ANI) April 18, 2018