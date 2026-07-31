ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु के जलाहल्ली इलाके में कुछ लोगों ने उसके एक कार्यकर्ता पर हमला किया है। आइसा ने आरोप लगाया है कि हमलावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े हुए थे।

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है हालांकि एफआईआर में हमला किसने किया है, इस बारे में किसी संगठन का जिक्र नहीं किया गया है। जिस छात्र पर हमला किया गया उसका नाम अमनदीप सिंह है।

अमनदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि वह 28 जुलाई को रात 10:30 बजे अपने घर लौट रहा था तभी मास्क पहने चार लोगों ने उसे रोका। ये लोग दो दुपहिया वाहनों पर आए थे। पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, हमलावरों ने उससे पूछा कि क्या वह अमनदीप सिंह है और आइसा से जुड़ा हुआ है।

अमनदीप सिंह का आरोप है कि हमलावरों ने लकड़ी की एक चीज से उसके दाएं पैर पर हमला किया। इसके बाद वे मौके से भाग निकले।

प्रदर्शन में शामिल हुआ था अमनदीप सिंह

आइसा ने आरोप लगाया है कि अमनदीप सिंह पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वह धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल हुआ था। आइसा ने कहा है कि अमनदीप सिंह को धमकाया गया और उससे कहा गया कि उसने हिम्मत कैसे की पीएम मोदी का इस्तीफे मांगने की?

आइसा की ओर से कहा गया है कि अमनदीप सिंह के पैर में चोट आई है और इस पर प्लास्टर चढ़ाया गया है।

रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज

इसके अलावा दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा का वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस छात्रा का नाम रुचिका सिंह है और उसके खिलाफ गाजियाबाद के रहने वाले एक शख्स की शिकायत के आधार पर नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस थाने में जीरो एफआईआर

दर्ज की गई है।

छात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। पुलिस का कहना है कि क्योंकि यह घटना दिल्ली की है इसलिए जीरो एफआईआर को आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदलने को तैयार था केंद्र…

धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने से पहले सरकार की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सामने उनके विभाग (पोर्टफोलियो) में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक, सीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।