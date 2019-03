पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर विवादित बयानों का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने मोदी सरकार को निशाने पर लेने के दौरान वायुसेना की कार्रवाई का मजाक उड़ा दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सांसद और विधान पार्षद हरिभाऊ राठौड़ ने कहा, ‘वे कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और 350 लोगों को मार गिराया। लेकिन उन्होंने एक चींटी तक को नहीं मारा।’

महाराष्ट्र के यवतमाल इलाके से आने वाले हरिभाऊ राठौड़ पुराने नेता हैं और दलितों के लिए काम करते हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसे हैं। ट्विटर यूजर ब्रजेश पोपट ने तंज कसते हुए लिखा है, ‘मोदी है तो सब मुमकिन है। अब तो कांग्रेस भी बीजेपी को जिताने के लिए निकल पड़ी है।’ गौरतलब है कि सोमवार (10 मार्च) को ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला ने भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने वायुसेना की कार्रवाई को चुनावी स्टंट करार दिया है।

#WATCH Yavatmal(Maharashtra): Congress MLC Haribhau Rathod gesticulates abusively towards PM Narendra Modi while talking about IAF #airstrikes (10.3.19) pic.twitter.com/MDVA9XRb5V

— ANI (@ANI) March 11, 2019