Indian Air Force Aerial Strike: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार तड़के एयर स्ट्राइक किया। भारत ने पीओके में चल रहे आतंकी संगठन जैश के ठिकानों को निशाना बनाया। इंडियन एयरफोर्स के Mirage 2000 ने बमबारी की। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वारयल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहै कि Mirage 2000 बमबारी करता है तो कैसी तबाही मचती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकी ठिकानों पर भारी बमबारी की है। जिसमें जैश का अल्फा-3 कंट्रोल रूम तबाह किया गया है।

मिराज 2000 की मारक क्षमता- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 600 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को बनाया जा चुका है। इस विमान की खूबियों की बात करें तो DEFA 554 ऑटोकैन से लैस मिराज में 30 मिमी रिवॉल्वर की तरह के तोप लगे हैं। जिससे करीब 1200 से 1800 राउंड प्रति मिनट फायर किया जा सकता है। गौरतलब है कि अपनी घातक मारक क्षमता के कारण ये फाइटर जेट विभिन्न देशों में प्रयोग किया जा रहा है।

Mirage 2000 बमबारी करता है तो कैसे मचती है तबाही, देखें वीडियो-

What a Mirage 2000 looks like dropping bombs — file shots from an earlier IAF exercise. Today’s strikes happened in darkness. The Mirage 2000s likely used Israeli Litening laser designator pods to drop their precision bombs. pic.twitter.com/Y8P72FRLoi

— Shiv Aroor (@ShivAroor) February 26, 2019