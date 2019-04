देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी एयर इंडिया के सर्वर में खराबी के चलते सभी उड़ाने तड़के साढ़े तीन बजे से प्रभावित हैं। इसके चलते दुनियाभर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की खासी भीड़ जमा हो गई है। देशभर में सभी एयरपोर्ट्स से यात्रियों की भीड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। एयरलाइंस ने जल्द से जल्द तकनीकी खामी दूर करने का आश्वासन दिया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यात्रियों के लिए तत्काल राहत के लिए क्या काम किया गया है। कई घंटों के इंतजार के चलते यात्रियों में बेचैनी बढ़ गई है।

एयर इंडिया ने दिया जल्द कार्रवाई का भरोसाः एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, ‘सीता सर्वर डाउन है। इसके चलते उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। हमारी तकनीकी टीम इस पर काम कर रही है, जल्द ही इसे हल कर लिया जाएगा। यात्रियों को हो रही समस्याओं के लिए हमें खेद है।’

नई दिल्ली समेत सभी एयरपोर्ट्स पर बढ़ी भीड़ः एयर इंडिया से प्रतिदिन हजारों यात्री उड़ान भरते हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें देखा जा सकता है कि यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है।

Air India flights affected as airline's SITA server is down all over India & overseas since 3:30 am. More details awaited. #Visuals from Indira Gandhi International Airport in Delhi pic.twitter.com/Wl2hElACUU

— ANI (@ANI) April 27, 2019