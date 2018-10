मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने की तैयारियों में जुटे एयर इंडिया विमान की 53 वर्षीय परिचारिका सोमवार को विमान से नीचे गिर कर घायल हो गयी । विमानन कंपनी ने यह जानकारी दी। विमानन कंपनी ने कहा कि एयर इंडिया का विमान एआई-864 मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था, तभी यह हादसा हुआ। यह घटना छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (सीएसएमआईए) पर हुई थी। तभी 53 वर्षीया एयर होस्टेस हर्षा लोबो विमान का दरवाजा बंद करने के दौरान विमान से कई फीट नीचे गिर गईं। एयर इंडिया ने घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताते हुए कहा कि वह मामले की जांच कर रही है। विमानन कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारे चालक दल की एक सदस्य हर्षा लोबो बोईंग-777 का दरवाजा बंद करने के दौरान विमान से गिर गईं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उनके पैरों में चोट आयी है। उन्हें इलाज के लिए नानावती अस्पताल ले जाया गया है।’’ करीब तीन साल पहले एयर इंडिया का एक इंजीनियर विमान के इंजन में फंस गया था। उस दिन पायलटों ने सिग्नल समझने में गलती करते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया था।

