धमकी भरे फोन के बाद एयर एशिया फ्लाईट की इमरजेंसी लैंडिंग, 6 क्रू मेंबर समेत 185 लोग थे सवार

रविवार (27 मई 2019) को एयर एशिया की एक फ्लाई की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्लाई बागडोगरा से कोलकाता आ रही थी, जिसे आपात स्थिति में शहर के हवाई अड्डे पर उतारा गया। एयरलाइन के बेंगलुरु हवाई अड्डे स्थित कार्यालय में एक धमकी भरा फोन आया था, जिसके बाद इस उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लैंडिंग के तुरंत बाद सीआईएसएफ के जवानों ने फ्लाई की घेराबंदी कर संदिग्ध चीज की तलाश शुरू कर दी है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान को सुरक्षित उतारने के लिए उसकी घेराबंद की गयी थी। एयर एशिया की उड़ान संख्या आई 5-588 में 179 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एयर एशिया के बेंगलुरु स्थित कार्यालय में एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया था। उसने बताया कि बागडोगरा से कोलकाता जाने वाली उड़ान में कुछ संदिग्ध चीज है, जिससे यात्रियों को नुकसान पहुंच सकता है। इस फोन कॉल के बाद शाम को छह बजे कोलकाता हवाई अड्डे पर आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई।

Air Asia I5 – 588 flight has been cordoned off by the CISF at the Kolkata airport after a threat call was received at the Bengaluru Airport. All 179 passengers have deboarded, aircraft is in isolation bay. More details awaited. pic.twitter.com/nYmwnUVlb0

