उत्तर प्रदेश में AIMIM पार्टी के अध्यक्ष शौकत अली अपने एक विवादित बयान वाले वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं। इस वीडियो में शौकत अली अपनी पार्टी की एक जनसभा में यह कहते नजर आ रहे हैं कि यूपी में अगर उनकी पार्टी की 11 सीटें आ गईं तो मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा।

वायरल हो रहे वीडियो में शौकत अली यह कहते दिखाई दे रहे हैं, “मेरे दोस्तो, मेरे बुजुर्गो, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जीताकर के उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रह हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी मुसलमान का एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा।”

शौकत अली के बयान पर क्या बोली सपा?

सपा के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे बयानों पर ध्यान देने का कोई औचित्य नहीं है।

कैराना की सांसद इकारा हसन ने शौकत अली के बयान पर कहा कि देश आज भी संविधान से चलता है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। सरकार किसी की भी आए, संविधान सर्वोपरी है और कानून व्यवस्था के आधीन ही चलना चाहिए।