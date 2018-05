देश के कई राज्यों से मॉब लिंचिंग की बहुत सी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सैंकड़ों लोगों की भीड़ कहीं से आती है और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कारण से पीटने लग जाती है, इन पर पुलिस का भी कोई कंट्रोल नहीं होता। अभी तक तो ऐसा केवल सड़कों पर होता देखा गया था, लेकिन अब थाने में भी इस तरह की घटना होने लगी है। हाल ही में हैदराबाद के एक थाने में रेप की कोशिश करने के आरोपी व्यक्ति के साथ ऐसा किया गया। पुलिस की मौजूदगी में ही लोग थाने के अंदर आरोपी की पीटने लगे।

हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के चादर घाट पुलिस स्टेशन की। यहां मलकपेट से एआईएमआईएम विधायक अहमद बिलाल अपने कुछ समर्थकों के साथ रेप के आरोपी से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचे। आरोपी को देखते ही विधायक और उनके समर्थक उसके ऊपर टूट पड़े और बुरी तरह से उसकी पिटाई करने लगे। थाने के जिस कमरे में आरोपी था, वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी विधायक और उनके समर्थक बिना डरे पिटाई करते रहे। बड़ी मुश्किल से कुछ समय बाद आरोपी को उनके चंगुल से छुड़ाया गया।

#WATCH: AIMIM MLA from Malakpet, Ahmed Bilal, along with party workers attacked a man at Chaderghat Police Station, who is accused of attempting to rape a 6-year-old girl. #Hyderabad pic.twitter.com/ViThA2FpXj

— ANI (@ANI) May 14, 2018