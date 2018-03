अयोध्या विवाद पर भड़काऊ बयान देने को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर पर दर्ज हुई FIR

आर्ट आॅफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत मिलने के बाद तेलांगना शहर की पुलिस ने उन पर मामला दर्ज किया। उन पर अयोध्या मामले पर‘‘ भड़काऊ’’ बयान देकर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं के नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि श्री श्री के खिलाफ AIMIM के लीडर तौहीद सिद्दिकी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज किया गया है। मोघलपुरा थाने के निरीक्षक आर देवेंद्र ने कहा, ‘‘ अध्यात्मिक गुरु के खिलाफ शहर के संगठन दरगाह जिहाद- ओ- शहादत( डीजेएस) के सचिव सलाहुद्दीन अफान ने शिकायत दर्ज कराई है, जो मध्यस्थ बनकर अयोध्या विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि अपनी शिकायत में अफान ने आरोप लगाया कि मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से रविशंकर ने अयोध्या विवाद पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है।

