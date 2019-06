ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दी ओवैसी हैदराबाद में अपनी कार से उतरकर ट्रैफिक जाम को खुलवाने में मदद करते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो आने के बाद लोगों ने ओवैसी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिया।

वीडियो में हैदराबाद से सांसद ओवैसी ‘चलो झगड़ा मत करो’ कहते सुनाई दे रहे हैं। ओवैसी के साथ अन्य युवक भी ट्रैफिक को सुचारू करने में मदद कर रहे हैं। इस बीच सड़क पर गाडियों का कतार लगी हुई है। बाइक, कार , एसयूवी के साथ ही साइकिल सवार भी भीड़ में दिख रहे हैं। गाड़ियों का हॉर्न लगातार सुनाई दे रहा है।

इस बीच वह मुख्य सड़क से बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसको एक तरफ खींचते दिख रहे हैं। हैदराबाद के एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल @PramodChturvedi पर इस घटना का वीडियो शेयर किया।

#Hyderabad MP @asadowaisi on Friday evening took to the streets in #OldCity, Noticing huge traffic jam in the locality, He got down from his car and started clearing the traffic on the road. He was also pulling the children aside from the main road to ensure their safety. pic.twitter.com/kxfyQq76tq

— Pramod Chaturvedi (@PramodChturvedi) May 31, 2019