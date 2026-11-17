उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्र शेखर के दल आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) से गठबंधन किया है। ओवैसी को उम्मीद है कि असपा से गठबंधन उन्हें यूपी में खाता खोलने में न सिर्फ मदद करेगा बल्कि उसकी पार्टी कई सीटों पर ‘बड़े खिलाड़ी’ के रूप में भी उभरेगी।

मजलिस की इस उम्मीद की वजह पिछले चुनाव में कई सीटों पर उसे मिले वोटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान राज्य में आठ सीटें ऐसी थीं, जहां ओवैसी की पार्टी को दस हजार से ज्यादा वोट मिला थे। इन सीटों में एक सीट पर मजलिस को 36 हजार से ज्यादा जबकि एक अन्य सीट पर बीस हजार से ज्यादा वोट मिले थे।

आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की किन सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदर्शन ने ध्यान खींचा था…

मुबारकपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

इस सीट पर मजलिस के टिकट पर चुनाव लड़े शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली चौथे स्थान पर रहे और उन्हें कुल 36,460 वोट मिले। यह कुल वोटों का 16.37% था। इस सीट पर चुनाव जीतने वाले सपा के अखिलेश को 80726, बीजेपी के अरविंद जायसवाल को 51623 और बसपा के अब्दुसलाम को 48734 हासिल हुए थे।

संभल विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

संभल विधानसभा सीट पर भी मजलिस प्रत्याशी मो. मुशीर खान चौथे स्थान पर रहे। उन्हें 21470 वोट मिले जबकि चुनाव जीतने वाले सपा के इकबाल महमूद को 107073 वोट मिले। इस सीट पर दूसरे स्थान पर बीजेपी के राजेश सिंघल रहे, उन्हें 65376 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहने वाले बसपा के शकील अहमद को 44,443 वोटों से संतोष करना पड़ा।

फिरोजाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर मजलिस ने हिंदू प्रत्याशी उतारा था। इस सीट पर भी मजलिस प्रत्याशी बबलू सिंह राठौड़ चौथे स्थान पर रहे और उन्हें 18,898 वोट मिले। यहां बीजेपी के मनीष असीजा ने 1,12,509 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। दूसरे स्थान पर सपा के सैफुर रहमान उर्फ छुट्टन भाई रहे, उन्हें 79554 वोट मिले जबकि बसपा की शाजिया हसन को 37,643 वोट मिले।

खड्डा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

इस सीट पर मीम प्रत्याशी पांचवें स्थान पर रहे और उन्हें कुल 16,419 वोट मिले। यहां जीत हासिल करने वाले निषाद पार्टी के विवेकानंद पांडे को 88,291 वोट मिले जबकि दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी विजय प्रताप कुशवाहा ने 46840 वोट हासिल किए। यहां तीसरे स्थान पर सुभासपा के अशोक चौहान (21,126 वोट), चौथे स्थान पर बीएसपी के डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी (19,997 वोट) रहे।

कुंदरकी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा के जिया-उर्रहमान ने जीत हासिल की थी। उन्हें 1,25,792 वोट मिले थे जबकि यहां चौथे स्थान पर रहे मजलिस के मो. वारिस को 14251 वोटों से संतोष करना पड़ा। इस सीट पर कमल कुमार 82630 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हे और बसपा के मो. रिजवान को 42742 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

असमोली विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

असमोली विधानसभा सीट पर मजलिस के प्रत्याशी शकील अहमद को 13,024 वोट मिले और वह चौथे स्थान पर रहे। यहां सपा की पिंकी सिंह ने 1,11,652 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। असमोली में बीजेपी के हरेंद्र कुमार 86,446 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे जबकि बीएसपी के रफतउल्लाह को 42,512 वोटों से संतोष करना पड़ा।

उतरौला विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

इस सीट पर मजलिस के अब्दुल मन्नान ने 12303 वोट हासिल किए और वो चौथे स्थान पर रहे। यहां बीजेपी के राम प्रताप वर्मा ने जीत हासिल की। उन्हें 87,162 वोट मिले जबकि दूसरे स्थान पर रहे सपा के हसीब खान को 65393 वोटों से संतोष करना पड़ा। यहां कांग्रेस के धीरेंद्र प्रताप तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 12944 वोट मिले।

रानीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

रानीगंज विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव ने अनिल कुमार को उतारा था। उन्हें 11,748 वोट मिले और वह चौथे स्थान पर रहे। इस चुनाव में सपा के राकेश कुमार वर्मा ने जीत हासिल की थी। उन्हें 75,583 वोट मिले थे। रानीगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी के अभय कुमार को 72,934 वोट मिले थे और चौथे स्थान पर रहे बसपा के अजय यादव को 21411 वोट मिले।

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