पुणे के केतन अग्रवाल की मौत का मजाक उड़ाने के आरोप में डॉ. मुस्कान सोनी को AIDSA ने पांच साल के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबित करने की यह कार्रवाई ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड सर्जंस एसोसिएशन (AIDSA) ने की है।

संगठन ने कहा है कि डॉ. सोनी का के द्वारा ऐसा करना पूरी तरह गलत और दूसरे का अनादर करने जैसा था। डॉ. मुस्कान सोनी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कथित तौर पर केतन अग्रवाल की मौत को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। डॉ. मुस्कान सोनी पेशे से डेंटिस्ट हैं।

AIDSA की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, डॉ. मुस्कान सोनी को अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया है और उन्होंने केतन अग्रवाल की मौत को लेकर बेहद गलत, आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है। संस्था ने कहा है कि यह AIDSA के संविधान, नियमों और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है।

संस्था ने कहा कि डॉ. सोनी को AIDSA के सभी पदों, कार्यालयों, जिम्मेदारियों, समितियों, सदस्यताओं और हर भूमिका से तत्काल प्रभाव से पांच साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन पांच सालों के दौरान उन्हें संस्था की किसी भी गतिविधि में भाग लेने, इससे जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी को या किसी भी पद को लेने, चुनाव लड़ने या नियुक्त होने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन पांच साल तक लागू रहेगा, जब तक कि किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा इसे रद्द नहीं कर दिया जाता।

नवंबर में होनी थी केतन-सिया की शादी

केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) पर आरोप है कि उन दोनों ने 18 जून को पुणे जिले के मावल तालुका स्थित लोहागढ़ किले की एक चट्टान से केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दे दिया था। केतन और सिया की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी। सिया और चेतन को गिरफ्तार कर उन्हें तीन जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

सिया ने अपने पास रखा था केतन का मोबाइल

पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, जांच में यह सामने आया है कि केतन को धक्का देने के बाद उसका मोबाइल फोन कुछ समय के लिए सिया के पास था। बाद में उसे केतन अग्रवाल के परिवार को सौंप दिया गया।

पुलिस ने बुधवार को चेतन चौधरी के साथ घटनास्थल पर जाकर घटनाक्रम को समझने के लिए क्राइम सीन को रीक्रिएट किया। पुलिस ने बताया कि केतन की हत्या की साजिश में चेतन की भी भूमिका थी। पुलिस इससे पहले रविवार को सिया के साथ भी घटनास्थल पर जा चुकी है।

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केतन अग्रवाल मर्डर मामले में पुलिस एक्शन में है। मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि लोहागढ़ फोर्ट में सिया गोयल ने जमीन पर बैठकर इशारा किया था। इशारे के बाद चेतन चौधरी ने केतन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।