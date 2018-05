पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एआईएडीएमके नेता हरी प्रभाकरन के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी ने उन्हें सभी पदों से निकाल दिया है। दरअसल, एआईएडीएमके के आईटी विंग के सदस्य प्रभाकरन ने हाल ही में पत्रकारों को लेकर बेहद ही अपमानजनक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में पत्रकारों को ‘गली का कुत्ता’ कहा था। हरी ने सोशल मीडिया पर कहा था, ‘डीसीएम के दौरे के दौरान पत्रकारों को अस्पताल के अंदर शूटिंग करने की इजाजत नहीं है। गली के कुत्ते जो कि बिस्कुट के लिए चिल्लाते रहते हैं उन्हें गेट पर बांधना ही ठीक है, उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए।’ इसके अलावा हरी ने एक अन्य ट्वीट करते हुए पत्रकारों को लोकतंत्र का जंग लगा हुआ पिल्लर बताया था।

प्रभाकरन के इस ट्वीट के बाद पार्टी ने कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें सभी पदों से निकाल दिया। सोमवार को पार्टी की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया, ‘पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर काम करने के कारण, पार्टी की छवि पर काला धब्बा लगाने के कारण, पार्टी के अनुशासन के साथ खिलवाड़ करने के कारण सी हरी प्रभाकरन, जो पार्टी के कांचीपुरम ईस्ट डिविजन से आते हैं, उन्हें पार्टी के सभी पदों से, जिनमें पार्टी की सदस्यता भी शामिल है, निकाला जाता है। हम पार्टी के सभी सदस्यों से अपील करते हैं कि वे हरी से किसी भी तरह का कोई संपर्क न रखें।’ इस नोटिस पर ओ पनीरसेल्वम और इडाप्पडी पलानीसामी ने साइन किया है।

This guy belongs to the @AIADMKOfficial IT wing. This is also the guy who instigated the trolling against @dhanyarajendran last year. This tweet is pretty rich coming from a government that gunned down 13 persons in Thoothukudi.

Make him famous. @OfficeOfOPS @CMOTamilNadu pic.twitter.com/90lEgk7aJa

— Rohit TK (@Teekkayy) May 28, 2018