अयोध्या मंच से राम सेतु को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित करें मोदी, सालों से पड़ी है PM की टेबल पर फाइल- बोले BJP सांसद

अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से ठीक पहले वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास अपील की है। उन्होंने बुधवार (5 अगस्त, 2020) को ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी को आज अयोध्या मंच से घोषणा करनी चाहिए कि राम सेतु नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। ट्वीट में उन्होंने आगे कहा कि ये प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम यानी AMASR एक्ट की सभी शर्तों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि साल 2015 में मेरे WP पर जारी नोटिस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि संस्कृति मंत्रालय की फाइल पीएम की टेबल पर पड़ी हुई है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि राम मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री का तो कोई योगदान नहीं है। पांच साल से राम सेतु की फाइन उनकी टेबल पर पड़ी हुई है। दरअसल एक टीवी साक्षात्कार में राज्यसभा सांसद से सवाल पूछा गया था कि राम मंदिर भूमि पूजन के लिए किन्हें बुलाया जाना चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने तपाक से कहा कि मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है। सारी बहसें हमने कीं। उन्होंने कहा, ‘जहां तक मैं जानता हूं कि सरकार की तरफ से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके बारे से हम कह सकें कि उसकी वजह से निर्णय मंदिर पक्ष में आया है।’

Coronavirus India LIVE Updates

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इसके लिए काम किया उनमें राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और अशोक सिंहल शामिल हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसमें अड़ंगा अड़ाया था। अशोक सिंहल ने खुद मुझे ये बात बताई थी।

Today PM Modi must declare on the Ayodhya stage that Ram Setu is a National Heritage Monument since it satisfies all the conditions of the AMASR Act and inform the SC as per the Notice on my WP issued to Govt in 2015. The file from Culture Ministry is lying on PM's table

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 5, 2020