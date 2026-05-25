उत्तर प्रदेश के आगरा चौपाटी पर जिपलाइन राइड के दौरान एक 16 साल का लड़का 45 फीट नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुली लॉक टूट गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि कुणाल अग्रवाल के जिपलाइन शुरू करने के कुछ ही देर बाद ज़िपलाइन में खराबी आ गई, जिससे वह शुरुआती पॉइंट से मुश्किल से 10 फीट दूर गिर गया।

ज़िपलाइन राइड की जिद कर रहा था कुणाल

फिरोजाबाद का रहने वाला कुणाल अपने माता-पिता के साथ परिवार के साथ घूमने के लिए आगरा गया था। ताजमहल घूमने के बाद, परिवार घर लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी कुणाल ने बार-बार उनसे कहा कि उसे ताजनगरी फेज-2 में एक पॉपुलर एडवेंचर ज़ोन, आगरा चौपाटी पर ज़िपलाइन राइड ट्राई करने दें।

पुलिस ने कहा कि कुणाल ज़िपलाइन प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही बहुत उत्साहित था, जबकि उसके माता-पिता और छोटा भाई थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। उसके शुरू करने के कुछ सेकंड बाद, एक वीडियो में किशोर अचानक ऊंचाई से गिरता हुआ, एक प्लेटफॉर्म से टकराता हुआ, और फिर ज़मीन पर गिर जाता है। परिवार के सदस्य और आस-पास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, जिससे दहशत फैल गई, इससे पहले कि उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कुणाल के पिता पंकज अग्रवाल ने कहा कि उनके बच्चों के कहने पर परिवार कई दिनों से आगरा जाने का प्लान बना रहा था। चूड़ियों के व्यापारी पंकज ने कहा, “रविवार को मेरी दुकान बंद थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी रिंकी और अपने बेटों, कुणाल और मयंक अग्रवाल को आगरा ले जाने का फैसला किया। हम कई जगहों पर गए और ताजमहल जाने से पहले एक मूवी भी देखी। बाद में हम शाम को आगरा चौपाटी गए।”

पंकज ने कहा कि वे शाम करीब 5 बजे वहां पहुंचे। कक्षा XI का छात्र कुणाल ज़िपलाइन ट्राई करने के लिए बहुत उत्सुक था और परिवार ने उसके लिए 400 रुपये का टिकट खरीदा। पंकज ने कहा, “उसके पैर प्लेटफॉर्म से हटे ही थे कि हमने अचानक उसे ज़मीन पर गिरते देखा। कोई भी माता-पिता अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने जान गंवाते हुए देखने के डर की कल्पना नहीं कर सकता।”

पिता ने लगाया आरोप

पिता ने आरोप लगाया कि ज़िपलाइन चलाने वालों की बड़ी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा, “उनकी लापरवाही के कारण, मैंने अपने बेटे को खो दिया।” पंकज की शिकायत के आधार पर ज़िपलाइन ऑपरेशन के मालिक और मैनेजर समेत तीन लोगों के खिलाफ BNS सेक्शन 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया है।

आगरा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस सैयद अली अब्बास ने कहा कि दो आरोपियों जिनकी पहचान 58 वर्षीय संतोष कुमार दुबे और 27 वर्षीय अभिषेक के तौर पर हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें साइट पर सुरक्षा इंतज़ामों में गंभीर कमियां मिलीं। पुलिस ने कहा कि जांच के हिस्से के तौर पर ज़िपलाइन इक्विपमेंट का टेक्निकल इंस्पेक्शन किया जाएगा।

शुरुआती जांच से यह भी पता चला है कि ऑपरेटर सुरक्षा के सही तरीके अपनाने में नाकाम रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि हादसे के समय टीनेजर ने हेलमेट नहीं पहना था, जबकि गिरने के असर को कम करने के लिए राइड के नीचे कोई सुरक्षा जाल या कुशनिंग नहीं लगाई गई थी। पुलिस ने कहा कि ज़िपलाइन राइड लगभग 100 फीट तक फैली हुई है और ज़मीन से लगभग 45 फीट की ऊंचाई पर लटकी हुई है।

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