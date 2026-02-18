Taj Mahotsav 2026 Details: उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित होने वाली बहुप्रतीक्षित 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का ‘ताज महोत्सव 2026’ का आज से आगाज हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का 35वां एडिशन इस बार 18-27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत की कलात्मक विविधता, पारंपरिक शिल्प कौशल, संगीत, नृत्य और क्षेत्रीय व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा।
मालूम हो कि हर साल इस कार्यक्रम का ओयजन आगरा मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में ताज महोत्सव कमेटी द्वारा किया जाता है। साल 1992 के शुरू हुआ यह आयोजन अब उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले इवेंट्स में से एक बन गया है। यह भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के इवेंट्स के कैलेंडर में भी शामिल है, क्योंकि यह हर साल बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी विजिटर्स को अपनी ओर खींचता है।
ताज महोत्सव की खासियत क्राफ्ट्स बाजार
ताज महोत्सव की खासियत क्राफ्ट्स बाजार है जहां पूरे भारत के कारीगर अपने पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट को दिखाते हैं। यह फेस्टिवल कारीगरों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, जहां वो अपनी क्रिएशन्स को दिखा सकते हैं। आप डिस्प्ले पर डिजाइन और आइटम देख सकते हैं, जिसमें लकड़ी और पत्थर की नक्काशी, हाथ से बने कालीन, और बारीक जरदोजी के काम से लेकर मिट्टी के बर्तन, रेशम और जरी के कपड़े, पीतल के बर्तन और रीजनल कढ़ाई तक शामिल हैं।
ये आर्ट फॉर्म अलग-अलग भारतीय राज्यों के कल्चरल ताने-बाने को दिखाते हैं, जो विजिटर्स को असली हाथ से बने सामान की तारीफ करने और खरीदने का एक खास मौका देते हैं। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित जेपी पैलेस होटल के पास टाटा ग्राउंड में किया जा रहा है।
क्राफ्ट स्टॉल के अलावा, ताज महोत्सव भारत की परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी जश्न मनाता है। इस फेस्टिवल में लोक और क्लासिकल म्यूजिक व डांस का एक शानदार प्रोग्राम होता है, जिसमें बृज क्षेत्र और देश के दूसरे कल्चरल हॉटस्पॉट जैसे पारंपरिक परफॉर्मेंस दिखाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में, इस इवेंट में सोनू निगम, वडाली ब्रदर्स, पंकज उधास, हंस राज हंस, राहत फतेह अली खान, शान, कैलाश खेर, सुनिधि चौहान, इस्माइल दरबार, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और कई दूसरे जाने-माने सिंगर और म्यूजिशियन शामिल हुए हैं।
महोत्सव में आने वाले खाने के शौकीनों को कई तरह के स्वादिष्ट खाने का मजा मिलता है। उत्तर प्रदेश की लोकल स्पेशल डिश से लेकर स्वादिष्ट मुगलई खाने और पूरे भारत के रीजनल डिश तक, फेस्टिवल के फूड स्टॉल का मकसद देश की समृद्ध खाने की परंपराओं को दिखाना है। चाहे आप वेजिटेरियन हों या नॉन-वेजिटेरियन, आप इस इवेंट में अपने टेस्ट बड्स को खुश कर सकते हैं।
एंट्री टिकट की कीमत कितनी होगी?
ताज महोत्सव में एंट्री टिकट की कीमत कम है ताकि हर कोई इस शानदार इवेंट में शामिल हो सके। आयोजन में 3 साल तक के बच्चे और विदेशी टूरिस्ट की एंट्री फ्री है। जबकि अन्य लोगों को 50 रुपये की नॉमिनल फी देनी होगी। वहीं, यूनिफॉर्म में 50 स्कूली बच्चों का ग्रुप को 700 रुपये में एंट्री मिलेगी, इसमें स्कूल ग्रुप के साथ दो टीचरों को फ्री एंट्री मिलेगी।
ताज महोत्सव के टिकट कैसे मिलेंगे?
इवेंट में बहुत भीड़ होगी। इसलिए, एंट्री गेट पर लंबी लाइनें लगने की संभावना है, खासकर शाम के पीक आवर्स में। ऑर्गनाइजर ने विजिटर्स से सिक्योरिटी और इवेंट मैनेजमेंट स्टाफ के साथ सहयोग करने की अपील की है। टिकट सिर्फ फेस्टिवल वेन्यू के बाहर गेट पर बने काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। टिकट खरीदने का कोई ऑनलाइन प्रोविजन नहीं है। कल्चरल इवेंट में एक ही टिकट से शामिल हो सकते हैं। अलग से टिकट की जरूरत नहीं है।