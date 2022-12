Agra: ताजमहल देखने आया COVID पॉजिटिव विदेशी पर्यटक लापता, CCTV खंगालने में जुटा विभाग

COVID-19: अर्जेंटीना का एक पर्यटक, जो 26 दिसंबर को आगरा में कोरोना संक्रमित पाया गया था वह लापता हो गया है।

Taj Mahal: ताजमहल देखने आया शख्स कोविड पॉज़िटिव (Source- Express photo by Renuka Puri)

