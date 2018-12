उत्तर प्रदेश के आगरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक उदयभान चौधरी का एक वीडियो सामने आया है। बता दें, वीडियो में विधायक एक महिला एसडीएम गरिमा सिंह के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 17 दिसंबर का है। वीडियो में बीजेपी विधायक एसडीएम के सामने अपने समर्थकों के साथ चिल्लाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उदयभान अपने विधायक होने की धौंस दिखा रहे हैं। वीडियो में उदयभान कह रहे हैं कि ‘आपको मालूम नहीं मैं विधायक हूं। आप मेरे से इस तरह से बात करेंगी? मोरी ताकत का एहसास नहीं है? लोकतंत्र का एहसास नहीं है।’

वीडियो में विधायक के कार्यकर्ता भी जोर-जोर से नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक के समर्थकों ने एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं एसडीएम अपनी बात कहने की कोशिश करती हुईं दिखाई दे रही हैं। बता दें, ये पूरी घटना तब हुई जब सोमवार को बीजेपी विधायक उदयभान आगरा के किरावली तहसील पहुंचे थे। वहां पर किसानों को खराब मौसम के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए राहत वितरित किया जा रहा था। इस पूरे मामले पर बीजेपी के विधायक उदयभान ने सफाई देते हुए कहा कि ‘किसान अपनी मांगों को लेकर एसडीएम के पास गए थे लेकिन एसडीएम ने उनसे अपमानजनक तरीके से बात की थी। मैं ये मानता हूं कि मैंने उन्हें डांटा लेकिन मैंने उन्हें अपनी बेटी समझ कर डांटा है।’

देखें वीडियो-

#WATCH Agra: BJP MLA Udaybhan Chaudhary threatens SDM Garima Singh, says 'Don't you know I am an MLA? Don't you realize my power, the power of democracy?' He had gone to meet the SDM over farmer issues (17.12.18) pic.twitter.com/3lfTlXAi46

— ANI UP (@ANINewsUP) December 18, 2018