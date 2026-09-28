उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पुलिस ने दो कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया है। दोनों कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर विरोध प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर उनके बुजुर्ग मां-बाप रहते हैं।

आगरा पुलिस ने बताया कि इन दोनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर की दीवारों को खराब कर दिया है। हिरासत में लिए गए नेताओं में कांग्रेस के राज्य महासचिव (संगठन) अनिल यादव और मथुरा जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर शामिल हैं।

पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

पुलिस ने आगे बताया कि जब ये दोनों आगरा से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे, तब एक टीम ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और उन्हें हिरासत में ले लिया।

आगरा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार यादव ने कहा, “हमने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। शिकायत में दोनों के नाम हैं और FIR दर्ज की जा रही है।”

पुलिस के मुताबिक, उन्हें खबर मिली थी कि कांग्रेस के कुछ नेता बिना किसी पूर्व सूचना के विजय नगर की एक रिहायशी कॉलोनी में घुस गए और CEC के पैतृक घर के पास हंगामा करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से भाग चुके थे। घटनास्थल से मिले सबूतों और CCTV फुटेज के आधार पर, पुलिस ने यादव, धनगर और अज्ञात साथियों के खिलाफ हरीपर्वत पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया।

दिल्ली पार्टी कार्यालय जा रहे थे नेता

बाद में पुलिस ने उन दोनों लोगों का पता लगाया और उनकी गाड़ी समेत उन्हें हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने बताया कि दोनों ने जांचकर्ताओं को बताया कि वे आगरा से निकलने के बाद दिल्ली में पार्टी कार्यालय जा रहे थे।

पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि उन दूसरे लोगों की पहचान की जा सके जो कथित विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं।

लड़ चुके हैं दोनों चुनाव

मनोज कुमार यादव ने आजमगढ़ के निज़ामाबाद से कांग्रेस के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, जबकि धनगर ने मथुरा से पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था।

आगरा पुलिस ने जन-प्रतिनिधियों और सभी सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के सदस्यों से अपील की कि वे विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगहों पर ही अपना विरोध दर्ज कराएं। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के लिए खास जगहें तय की गई हैं। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर विरोध-प्रदर्शन के नाम पर निवासियों को कोई परेशानी या व्यवधान पहुंचाया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति (रामविलास) पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने दिल्ली में सोमवार को चुनाव आयोग के बिंदुवार सफाई पर संतुष्टि जाहिर की और कहा कि यकीनन हमें चिताएं थी, और मैंने हमेशा जनता की चिंताओं को प्राथमिकता देने का काम किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें